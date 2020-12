A340-flyene til SAS har tatt sin siste tur: – En milepæl i vår historie

SAS har nå vinket farvel til en av selskapets viktigste arbeidshester. Om under to år sier de farvel til en annen.

En Airbus A340 tilhørende SAS avbildet på Kastrup utenfor København. Arkiv. Vis mer byoutline JOHAN NILSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 5. desember 2020 15:03

Coronapandemien har ikke bare ført til at passasjertall har vært i fritt fall og at fly har blitt satt midlertidig på bakken av flyselskaper verden over.

Den har også ført til at flere flyselskaper har valgt å nedskalere flåtene sine permanent eller fase ut eldre flytyper raskere enn planlagt.

Blant flytypene som nå blir faset ut raskere enn planlagt er for eksempel eldre Boeing 747 (Jumbojet), Boeing 777 og Airbus’ gigantiske A380.

Hos SAS har de også tatt grep etter at pandemien slo til. Totalt skal 21 fly ut tidligere enn planlagt. Det omfatter 15 stykk Boeing 737 NG, fem stykk Airbus A340 og ett Airbus A330.

Utfasingen frigjør penger i de tilfellene man får solgt flyene, i tillegg til at det reduserer drift- og vedlikeholdskostnader.

Den akselererte utfasingen skjer til tross for at langdistanseflyene fra 2015 fikk seg en kraftig overhaling med nytt interiør.

SAS var før corona i gang med en stor utskiftning av både kort- og langdistanseflåten.

På langdistanse har selskapet fått inn en rekke nye A330 og rett før corona begynte selskapet også å motta den nye flytypen A350.

SAS vurderte lenge å gjenbruke noen av de gamle A340-flyene sine på spesielle ruter, men coronapandemien har sørget for at det ikke blir noe mer bruk av A340.

Les også Historisk underskudd i SAS: 10,6 milliarder i minus før skatt

For dyr i drift

– Her om dagen forlot den siste A340 flåten vår. Det er en milepæl i vår historie, for A340 har tjent oss godt i mange år, men den tekniske utviklingen har løpt fra det flyet, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til E24.

SAS hadde så sent som april i år syv Airbus A340 i sin flåte, men de er nå altså borte. Nå gjenstår ni A300 og A350 i langdistanseflåten, pluss de A350-flyene som ikke er levert fra Airbus ennå.

A340 er et énetasjes bredbuksfly og kan kjennes igjen med sitt design med fire motorer.

Det å ha mer enn to motorer var i sin tid påkrevd for å få lov til å fly langdistanseruter over store havområder med det som kalles ETOPS-sertifisering.

Etter hvert som flymotorene ble så driftssikre og sterke at man kunne holde flyet i luften med bare én motor, fikk flyprodusentene sertifisert fly med to motorer til å fly over Atlanterhavet og Stillehavet.

Det har sørget for at fly med mer enn to motorer, som Boeing 747 og Airbus A340 og A380 sakte, men sikkert har blitt utkonkurrert. De bruker rett og slett for mye drivstoff sammenlignet med sine nyere konkurrenter av typen Boeing 777 og 787, og Airbus A330 og A350.

Ifølge SAS er forbruket og CO₂-utslippet på en ny A350 fort 20 til 30 prosent under en A340.

Så hva skjer med de gamle traverne? Vel når det kommer til A340-flyene som nå har forsvunnet ut så er det snakk om skrapmetall.

Ifølge SAS tok nemlig den aller siste A340-maskinen i flåten av 06:45 onsdag med destinasjon «Pinal Airpark» i Arizona, der den skal hugges opp og gjenvinnes.

– Så A340-flyene deres har blitt solgt som skrapmetall, altså det er ikke noen andre flyselskap som ville ha dem?

– Ja, og jeg tror ikke verdien av A340 i bruktmarkedet er spesielt stor i dagens marked, sier Gustafson.

Les også SAS har hentet frem gamle planer: Nå er EuroBonus skilt ut i et eget selskap

Boeing skal ut innen 2022

En annen arbeidshest som skal ut av SAS er Boeing 737 – flyet som har vært den store hjørnesteinen i SAS’ sin kortdistanseflåte i en årrekke.

SAS annonserte i 2018 en gigantisk ordre med Airbus på over 50 nye A320neo-fly som skulle fornye selskapets kortdistanseflåte.

Planen var da at alle de nye flyene skulle bli levert innen 2023, og at det også markerte tidspunktet da de gamle 737-flyene skulle settes på bakken for siste gang.

I løpet av året har SAS fått skjøvet på leveranser fra Airbus av nye fly, og man har samtidig bestemt seg for at 737 ikke skal fly for SAS etter 2022:

– Vi kommer til å ha en ren Airbus-flåte fra 2022, så der har vi akselerert utskiftningsplanen, sier Gustafson.

På samme måte som A340 blir også 737-flyene hovedsakelig solgt som skrapmetall.

Å gå over til en såkalt enhetsflåte bestående av én flytype på kortdistanse vil gi betydelige besparelser for SAS. Det forenkler blant annet vedlikehold, tilgang på reservedeler, allokering av piloter og andre sentrale elementer i driften.

Les mer om flytypene som forsvinner:

Les også Slutt på jumbojet for British Airways

Les også Verdens største passasjerfly bygges for aller siste gang