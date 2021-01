Tiger King-stjernen fikk betalt for video – aksje fløy over 200 prosent

Netflix-stjernen fikk 2.500 kroner for å nevne et totalt ukjent selskap i en video. Etterpå har den bitte lille aksjen tatt av på New York-børsen.

Tiger-eieren Carole Baskin ble superstjerne etter Netflix-dokumentaren «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness». Senere har hun også vært med i den amerikanske utgaven av Skal vi danse.

Nå har hun igjen blitt aktuell etter en video der hun omtaler den lille veterinæraksjen Zomedica.

I videoen sier hun «jeg vet ikke om dere har hørt om Zomedica, men de hjelper våre veterinærer og våre hårete venner».

Etter videoen ble publisert forrige uke har Zomedica-aksjen, som handles i New York, virkelig tatt av på børsen. Fra fredag har aksjen steget over 225 prosent, og ble tirsdag kveld omsatt for 1,30 dollar.

Bloomberg-reporter Sarah Ponczek har publisert et utdrag av videoen på Twitter.

Nå viser det seg at Baskin skal ha fått betalt for å lage videoen. I et intervju med Yahoo Finance bekrefter hun at hun fikk 299 dollar, tilsvarende 2.500 kroner for videoen.

– Det var en Cameo de betalte for. Jeg har ingen aksjer i selskapet, og kommer ikke med aksjeanbefalinger, sier Baskin til Yahoo Finance.

Cameo er en tjeneste der folk kan betale mer eller mindre kjente mennesker for å lage personlige videoer til dem.

Baskin forteller til nettstedet at hun ikke husker hvem som bestilte den aktuelle videoen, og har heller ikke tro på at hun kan ha bidratt til den enorme oppgangen.

– Jeg synes det er vanskelig å tro at min Cameo ville påvirke noens aksjer, sier hun.

Rundt tre timer før handelen på Wall Street åpner ligger Zomedica-aksjen an til å falle rundt syv prosent når børsene åpner. Dermed kan børsfesten være over for denne gang i selskapet.

Dette er ikke første gang denne uken at en aksje helt uten videre tar av. E24 omtalte tirsdag hvordan en twittermelding fra Tesla-sjef Elon Musks sendte Signal Advance opp over 400 prosent på børsen i New York. Det på tross av at Musk hadde henvist til meldingsappen Signal som eies av en ideell organisasjon, og dermed ikke er på børs.