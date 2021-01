Presidentbytte, rentemøte og Nel-oppdatering: Dette skjer denne uken

Denne uken byr på innsettelsen av Joseph Biden som USAs president, rentebeslutning i Norge og eurosonen og Nels kapitalmarkedsdag. I tillegg sparker Gjensidige i gang kvartalssesongen på Oslo Børs.

Joseph Biden (t.v.) blir USAs president onsdag, Øystein Olsen (i midten) setter renten torsdag og Nel-sjef Jon André Løkke har kapitalmarkedsdag, også det torsdag. Vis mer byoutline Matt Slocum, Ap / Stian Lysberg Solum, NTB / Fredrik Hagen, NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Mange investorer og analytikere forventer en solid oppgang i økonomien etter hvert som coronakrisen kommer mer under kontroll.

Ved inngangen til 2021 har mange land startet med vaksinasjonene mot corona, men fortsatt er det nedstengninger i mange land, som legger en demper på aktiviteten.

Denne uken vil Norges Bank og Den europeiske sentralbanken gi oppdateringer om situasjonen i forbindelse med sine rentemøter. Gjensidige blir først ut til å rapportere om hvordan det gikk med virksomheten i fjerde kvartal.

I tillegg har børsyndlingen Nel kapitalmarkedsdag, der det potensielt kan komme nytt om selskapets fabrikkplaner i Porsgrunn, storkunden Nikola og utviklingen i det gryende markedet for grønt hydrogen.

På kalenderen denne uken:

Mandag: Veksttall (BNP) fra Kina for 4. kvartal

Tirsdag: ZEW-indeksen viser økonomiske utsikter i Tyskland

Onsdag: Innsettelse av Joseph Biden som USAs president, inflasjonstall fra Storbritannia

Torsdag: Rentemøte i Norges Bank, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Japans sentralbank, Nels kapitalmarkedsdag, DNB-rapport om økonomiske utsikter, ledighetstall fra USA (initial jobless claims)

Fredag: Gjensidige Forsikring legger frem tall for 4. kvartal, Innkjøpssjefsindekser (PMI) for eurosonen, USA og Japan, inflasjonstall fra Japan

Tror Biden kan gi grønn oppgang

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet tror at spesielt grønne selskaper vil ligge godt an etter at Joe Biden onsdag settes inn som president i USA.

– Det jeg tror er at fornybarselskapene vil nyte veldig godt av Joe Biden som president, særlig siden han har flertall både i Representantenes hus og Senatet, sier Johannesen til E24.

– Han ønsker at USA trer inn igjen i Parisavtalen, og vil satse stort på grønn energi. Vi ser også det samme i EU og Norge, det skal pøses penger inn i denne sektoren, sier han.

Johannesen tror at Bidens presidentskap kan ha både positive og negative effekter for markedene. Biden ønsker å stimulere økonomien, men kan også finne på å skattlegge store bedrifter mer enn forgjengeren Donald Trump, tror investeringsøkonomen.

– Biden ønsker en stimulansepakke på 2.000 dollar per amerikaner, men på den andre siden kan han komme til å øke skattene for store selskaper. Da kan det bli urolig på børsene fordi prisingen allerede er så høy, sier Johannesen.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet. Vis mer byoutline Nordnet

Tror Olsen blir på null

Det er ikke ventet noen endringer i renten fra Norges Bank, som har mellommøte denne uken. Det betyr at det ikke kommer noen pengepolitisk rapport med nye anslag for den økonomiske utviklingen. Banken kuttet i fjor renten til tidenes laveste nivå på null prosent.

– Vi venter at sentralbanken vil holde renten uendret på null prosent og gjenta budskapet fra desember, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i et notat.

– I desember holdt Norges Bank renten uendret på null og hevet den lange enden av rentebanen mer enn vi hadde ventet. Den nye rentebanen legger opp til at renten vil bli økt i første halvdel av neste år, med rundt 70 prosent sjanse for at det skjer i mars. Norges Bank ser deretter for seg enda en renteheving i andre halvdel av 2022 og to til i 2023, skriver hun.

Venter inntjeningsvekst

Fredag denne uken starter resultatsesongen på Oslo Børs, med fasiten på hvordan coronakrisen påvirket selskapene i fjorårets siste kvartal.

– Markedet ser ut til å forvente en inntjeningsvekst. Når du ser på hvordan kursene har gått i det siste så prises det inn et syklisk oppsving i råvarebaserte selskaper som Equinor, Hydro, Aker BP og Yara, sier Johannesen i Nordnet.

Han peker på at råvareprisene har steget mye de siste månedene. De siste månedene har for eksempel aluminiumsprisen ligget på rundt 2.000 dollar tonnet, et prisnivå den ikke har sett siden 2018.

– Det ligger an til bedre inntjening for de store selskapene på børsen. Men kursene har også gått mye opp, og det kan fort være at de har gått litt mer enn det er grunnlag for, sier Johannesen.

– Alle bullmarkeders mor

Investeringsøkonomen er blant annet spent på bankene, en stor sektor på Oslo Børs. Han vil følge med på hvor mye bankene har satt av til å dekke tap knyttet til coronakrisen, og på rentemarginene deres.

– Boligmarkedet ser ut til å være alle bullmarkeders mor. Jeg vil tro at volumveksten er god, og at finanssektoren leverer brukbart i dette kvartalet, sier Johannesen.

Den 8. januar nådde Hovedindeksen på Oslo Børs 1.000 poeng for første gang. Siden har den falt noe tilbake, og indeksen stengte fredag på 987 poeng. Det er en oppgang på seks prosent siden starten av fjoråret, og rundt 55 prosent fra coronabunnen i mars i fjor.

Aksjene som har steget mest i de to første ukene av 2021 er Hexagon Composites med 27 prosent, XXL med 16 prosent, Nel med 14 prosent og Equinor med 13 prosent.

I USA er den brede S&P500-indeksen også noe ned fra toppen tidligere denne måneden, men den er fortsatt på et høyt nivå og har steget 16 prosent siden starten av fjoråret.

Håper på tydelige Nel-signaler

Investeringsøkonomen ser også frem til Nels kapitalmarkedsdag torsdag. Myndigheter i EU og flere enkeltland har varslet store satsinger på grønt hydrogen.

Nel lager utstyr som kan levere grønt hydrogen, nemlig elektrolysører som splitter ut hydrogen fra vann ved hjelp av strøm. Den siste tiden har selskapet blant annet fått kontrakter med fornybargiganten Iberdrola.

– Jeg håper vi kan få noen tydelige signaler på hvilke segmenter selskapet har mest tro på, om det for eksempel er industri, shipping eller tungtransport på veiene, sier Johannesen.

Nels storkunde, amerikanske Nikola, var i fjor i hardt vær etter påstander om at selskapet ikke hadde så mye unik teknologi å by på som de hevdet. Selskapets toppsjef Trevor Milton gikk av i høst. Nel sa da at Nikolas forpliktelser overfor Nel var uendret.

Les også E24s hydrogenkart viser satsinger over hele Norge: – Har virkelig tatt av

– ESB er på autopilot

Obligasjonsfondet Pimco venter uendret rente i Den europeiske sentralbanken (ESB), som i likhet med Norges Bank kunngjør sin rentebeslutning torsdag.

– ESB er på autopilot, skriver Konstantin Veit, porteføljeforvalter for europeiske renter i Pimco, i et notat.

Pimco ser for seg at ESB fremover først og fremst vil forsøke å holde rentene lave for å sikre at land og selskaper i eurosonen kan låne det som trengs for å stimulere økonomiene og komme seg gjennom coronakrisen uten for store og varige skader.

– Banken vil overvåke hvordan de makroøkonomiske forholdene utvikler seg de neste månedene og svare på eventuelle store endringer i finansieringsutsiktene gjennom sitt program for pandemirespons (PEPP), i tråd med rammeverket for kontroll med rentekurven (LYCC), skriver Veit.