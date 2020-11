Nordea stevner Rec Silicon – krever 150 millioner

18. november 2020

Nordea stevner Rec Silicon for et lånekrav på 150 millioner kroner.

Det varsler Rec Silicon i en børsmelding onsdag morgen.

Kravet er knyttet til et erstatningslån selskapet har hos banken etter en konkurs i et tidligere datterselskap i 2012.

Kravet ble opprinnelig sendt i desember i fjor.

Rec Silicon skriver i dagens melding at konkursboet ennå ikke er konkludert, og at Nordeas krav er basert på at tapet vil overgå summen etter at boet er ferdigbehandlet.

Videre skriver selskapet at de skal vurdere kravet og grunnlaget sammen med rådgivere, og at de vil komme tilbake med mer informasjon senere i prosessen.