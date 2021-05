Aksjen til himmels: – Prisingen av Norwegian er helt vanvittig

På det meste var Norwegian på onsdag priset til over 50 milliarder kroner på Oslo Børs. – Ikke sett en slik feilprising på 30 år i aksjemarkedet, sier aksjeekspert.

Hvor lenge kan Norwegian-aksjene trosse de finansielle tyngdekreftene? Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange småinvestorer trodde Norwegian falt på Oslo Børs på onsdag, og de kjøpte aksjer med begge hender. Men i realiteten steg aksjen til himmels.

På det meste var aksjen opp over 70 prosent.

Ved den høyeste aksjekursen på 45 kroner på onsdag var børsverdien av flyselskapet i realiteten priset til smått utrolige 51 milliarder kroner.

Det er når man tar hensyn til alle de nye aksjene som det er bestemt nå blir utstedt i selskapet, inkludert også såkalt hybridkapital.

Forvalter Magnus Vie Sundal i Borea-fondene advarer småinvestorene i Norwegian mot å tro at dagens prising er holdbar. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen / NTB

– Prisingen vi så i Norwegian-aksjen onsdag er helt vanvittig. I restruktureringen vil dagens 42 millioner aksjer bli utvannet med i overkant av 960 millioner nye aksjer. De nye aksjene koster 6,26 kroner stykket. Så her vil de finansielle tyngdekreftene trekke kursen på dagens aksjer kraftig nedover.

Det skriver forvalteren Magnus Vie Sundal i Borea-fondene i en e-post til Aftenposten/E24.

Før krisen rammet Norwegian, var den høyeste børsverdien noensinne for selskapet 13,5 milliarder kroner. Den toppen ble nådd i slutten av april 2016.

Alle aksjer teller

Akkurat i dag er det «kun» 42 millioner aksjer i Norwegian. Men når alle de nye aksjene blir utstedt i vår, vil det være over 1 milliard aksjer i flyselskapet.

En børskurs skal ikke reflektere bare dagens aksjer, men også alle de nye aksjene som er på vei rett rundt hjørnet.

Alle disse mange nye aksjene har hver for seg en like stor rett til en andel av fremtidige overskudd som hver av dagens relativt få aksjer har.

Det vil si rett til en andel av overskudd som man håper at Norwegian skal generere fremover.

Les på E24+ Dette er det eneste garantert gode rådet til deg som får tegningsretter i Norwegian

Priset nær EasyJet og Wizz Air

Både Sundal og den kjente fondsforvalteren Robert Næss i Nordea-fondene har de siste dagene forsøkt å advare småinvestorer mot den åpenbare feilprisingen av Norwegian-aksjen, men til ingen nytte.

Og onsdag tiltok det.

For som tabellen under viser var Norwegian på kurs 45 kroner per aksje i realiteten priset helt oppe i skyene blant de største flyselskapene i Europa.

Og Norwegian prises nå også himmelhøyt over hjemlige konkurrenter som SAS, Norse og Flyr.

Les på E24+ Dette er regnestykket alle med Norwegian-aksjer bør lese

– Jeg har jobbet i aksjemarkedet i over 30 år og jeg har aldri observert eller hørt om en sånn feilprising som det vi har i Norwegian nå, fremholder Robert Næss i Nordea-fondene.

– Ja, vi hadde Opticom for 20 år siden, men det var en bitteliten sannsynlighet for at de skulle greie seg. Det at en aksje handler mer enn seks ganger verdien, basert på emisjonskurs 6,26 kroner, er uvanlig. Vi ser jo at Flyr og Norse handler på emisjonskurs, legger Næss til.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management, prøver å advare småinvestorer i Norwegian. Vis mer byoutline NTB Tema

For virkelig å forsvare en børsverdi på 50 milliarder kroner over tid måtte Norwegian trolig oppnå årlige resultater etter skatt på mellom 3 og 5 milliarder kroner de kommende årene.

Dette er ved et forholdstall mellom prising og overskudd (kalt P/E) på mellom 10 og 17.

Proffene i aksjemarkedet fastslår at Norwegian vanskelig vil tjene så mye penger.

Og mens de skjønner at Norwegian nå knapt kan være verdt nesten like mye som EasyJet og Wizz Air, så virker det ikke som om småinvestorene ser det store antallet nye aksjer som kommer.

Børskursen skal falle uten tegningsrett

Det er normalt sett en klar forskjell i prisingen av en aksje som inkluderer retten til å tegne nye aksjer og en aksje som ikke lenger innehar en slik rett.

Norwegians sluttkurs på tirsdag var 55,9 kroner per aksje. Da inneholdt hver aksje en rett til å tegne 1,5 nye aksjer i flyselskapet til kun 6,26 kr for hver ny aksje. Men fra onsdag morgen av inneholdt ikke Norwegian-aksjen denne retten lenger.

Da var tegningsrettene skilt ut fra aksjen.

Disse tegningsrettene er ikke borte. Rettene tilhører nå de som eide aksjen tirsdag ved børshandelens slutt.

Men disse rettene er nå frittstående og de må benyttes innen 19. mai. Etter det er de verdiløse. Enten må de benyttes til å tegne nye aksjer eller så må de selges før 19. mai.

En «riktig» pris på Norwegians aksje onsdag morgen ville derfor vært sluttkursen på tirsdag minus verdien av tegningsrettene som nå eies helt frittstående ved siden av aksjen. Retten til å tegne 1,5 helt nye aksjer var tirsdag ettermiddag verdt 29,8 kroner per gammel aksje.

En teoretisk riktig børskurs ved børsåpning onsdag ville derfor vært 26,1 kroner.

Da ville de som eide én aksje til 55,9 kroner tirsdag også hatt nøyaktig like store verdier onsdag morgen. For onsdag morgen ville de da eid en aksje verdt 26,1 kroner pluss en verdi på 29,8 kroner for retten til å tegne 1,5 nye aksjer til en billig penge.

I sum satt de altså fortsatt på verdier for 55,9 kroner.

Gründer og tidligere konsernsjef Bjørn Kjos ringte med børsbjellen da Norwegian ble børsnotert 18. desember 2003. Markedsverdien etter dag 1 på børs var 606 millioner kroner. Vis mer byoutline Tor Richardsen / SCANPIX

Mer feilprising i vente på fredag?

Da aksjen åpnet handelen på 31 kroner onsdag, trodde noen at de hadde tapt store deler av aksjeverdiene de satt på tirsdag. Andre ser ut til å ha trodd at Norwegian-aksjen over natten var blitt mye billigere. Uten å skjønne grunnen til hvorfor.

Og resultatet var at kursen på Norwegian nesten ble presset opp igjen til nivået før den gikk såkalt eksklusive tegningsrettene.

– Dersom man har troen på selskapet, bør man heller selge aksjen i dag til en vill verdsettelse, og heller benytte tegningsrettene sine til å kjøpe aksjer på 6,26 kroner, fremholder Sundal.

– Dagens verdsettelse vil føre til et massivt salgspress når de nye aksjene slippes, og kursen vil falle. Vi har sett dette gang på gang i restruktureringer, advarer han.

Den vanvittige kursøkningen onsdag gjør at også tegningsrettene nå stiger voldsomt i verdi.

For deres verdi er bare en residual etter et enkelt regnestykke: En tegningsrett skal til enhver tid prises som differansen mellom gjeldende børskurs og kursen de nye aksjene utstedes til.

Men når tegningsrettene slippes løs for handel på Oslo Børs på fredag, er det ikke sikkert at de mange ivrige småinvestorene vil forholde seg til dette regnestykket heller.

Feilprisinger av også tegningsrettene vil fort gi muligheter for risikofrie fortjenester, såkalt arbitrasje, for proffene i markedet på fredag.

Publisert: Publisert: 6. mai 2021 07:27 Oppdatert: 6. mai 2021 07:58