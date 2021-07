Én person tiltalt for grove bedragerier mot 77 investorer

Investorene er i hovedsak eldre mennesker. Disse tapte sine investeringer på totalt 54 millioner kroner, ifølge Økokrim.

TILTALT: Økokrim har tiltalt en mann i slutten av 30-årene for grove bedragerier. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Den tiltalte er en mann i slutten av 30-årene og er hjemmehørende i Østfold. Han er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap, skriver Økokrim i en melding.

77 investorer har ifølge Økokrim lånt ut i alt drøye 54 millioner kroner til den tiltalte og endte opp med å tape hele investeringen.

De fornærmede skal ha lånt ut penger til to eiendomsprosjekter i Moss og Oslo, hvor de har fått løfte om 8-10 prosent årlig rente.

I tiltalen, som E24 har sett, står det at bedrageriet er «grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og at lovbryteren har forledet en større krets av personer».

Advokat Bjørn Haugen forsvarer den tiltalte. Han sier til NRK at mannen nekter straffskyld for grovt bedrageri, men erkjenner underslag av et mindre beløp. E24 har forsøkt å komme i kontakt med forsvareren, men har foreløpig ikke lyktes.

Påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender sier at det er i hovedsak eldre mennesker som har blitt bedratt.

– Det er trist med slike saker fordi sparepengene til sårbare grupper som går tapt, sier Bendter til E24.

Hemmelig etterforskning

Bendter sier at Økokrim har etterforsket saken i syv måneder og at etterforskningen har skjedd i det skjulte, som betyr at den siktede ikke har fått vite om at han ble etterforsket. Det gjør at Økokrim for eksempel kan be om innsyn i kontoutskrifter uten at vedkommende vet om det.

– Det gjør det enklere å avsløre løgn i avhør, sier Bendter.

Økokrim kan ifølge Bendter sette i gang med en hemmelig etterforskning hvis det foreligger skjellig grunn til mistanke om en forbrytelse med en strafferamme på mer enn seks måneder. Grovt bedrageri, som er den aktuelle paragrafen i denne saken, kan straffes med fengsel inntil 6 år.

Bendter vil ikke kommentere hvilke andre metoder som ble brukt i etterforskningen.

– Våre etterforskere gravde seg ned i økonomien til den tiltalte for å få en fullstendig kontroll over økonomien til alle selskapene som var tilknyttet den tiltalte. Dette medførte at etterforskerne hadde kontroll på alle de 54 millionene og hva pengene ble brukt til.

Bendter forteller at investorene tapte hele investeringsbeløpet på 54 millioner kroner.

– Slike investeringsbedragerier er utbredt og uttad så fremstår bedragerne som svært profesjonelle, og av den grunn er det en utfordring å avsløre disse. Men er det for godt til å være sant, så er det som oftest det, sier Bendter.

Kontorer på Aker Brygge

«Gjennom informasjon i møter og/eller salgsmateriell fikk han investeringene til å fremstå sikrere enn hva som var realiteten», står det i tiltalen

I tiltalen står det at det lånebeløpene ifølge avtalen kun skulle brukes til kostnader knyttet til eiendomsprosjektene.

«Han fortiet at deler av lånebeløpet ville bli disponert til andre formål enn eiendomsprosjektene», står det i tiltalen.

Økokrim mener at investorene gjennom møter og salgsmateriell har fått inntrykk av at investeringene har vært sikrere enn de i realiteten var.

«Investorene skulle i følge låneavtalene få tilbakebetalt hele lånet med 8-10 % årlig rente innen en avtalt dato. Slik tilbakebetaling har ikke skjedd og innbetalingene av lånebeløpene medførte av den grunn tap for långiverne», står det i tiltalen.

I dette tilfellet hadde tiltalte kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte, ifølge Økokrim.