Flyrs første tur gikk i rute: – Vet vi har litt å jobbe med

Det nye flyselskapet Flyr feiret onsdag sin aller første avgang som selskap. I sommer satser selskapet på ruter mellom Oslo og Nord-Norge før rutenettet skal vokse. Samtidig forbereder selskapet seg på å tilpasse seg endringer i pandemien.

Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid om bord i flyet like før avgang.

OSLO LUFTHAVN – TROMSØ (E24): – Vi har vært spent, men vi har også gledet oss veldig. Meldingene så langt er at alt har gått bra, samtidig vet vi at vi har litt å jobbe med. Men vi er i gang og det er veldig gøy, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr til E24 i det selskapet for første gang lander i Tromsø.

Et par timer tidligere hadde samferdselsministeren formelt klippet snoren foran gate C4 på Oslo Lufthavn.

– Dette er en milepæl og en stor dag for oss i «Team Flyr», sa gründer og styreleder Erik Braathen da han inntok podiet ved gate C4 før avgangen.

Etter lanseringen i oktober i fjor var det 30. juni som skulle bli dagen for Flyrs første flyavgang noensinne.

– Med syv stykker i ledelsen fra Tromsø var det vel aldri så mye tvil om hvor vi skulle begynne å fly først, spøkte Braathen i talen sin og la til:

– Det er nå vi får testet alle systemene våre og selv om ikke alt går helt på skinner, så må alle dere gi oss noen uker på å trene oss helt i form.

Selv om selskapets bookingsystem lugget litt for noen passasjerer, fikk de ansatte hjulpet alle om bord og flyet tok av til rutetid.

Flyr begynner satsingen sin i sommer til Nord-Norge, med ruter fra Oslo til Tromsø, Bodø og Evenes (Harstad/Narvik) og to fly i flåten.

I august utvider til fire fly og starter ruter til Trondheim og Bergen, i tillegg til at de skal rulle ut sine første utenlandsruter – i første omgang Nice, Alicante og Malaga.

Om et par år er planen å ha rundt 28 fly i drift. Hvilke destinasjoner som kommer etter dette er selskapet foreløpig forsiktig med å si så mye konkret om.

– Jeg vil ønske dere hjertelig velkommen til alle Avinors flyplasser. Nå ser vi at passasjerantallet øker igjen, og selv om vi ikke er der vi er for to år siden, så er vi på riktig vei, sa Avinor-sjef Abraham Foss, da han inntok podiet.

Underveis på den første flygingen var de ansatte tydelig stolte av å være i gang og det ble holdt konkurranse med premieutdeling til mange av de første passasjerene.

Boeing 737–800-maskinen like før avgang.

Ordfører-velkomst

Ved landing i Tromsø sto blant annet ordfører Gunnar Wilhelmsen klar for å ta imot flyet:

– Da jeg hørte flyr skulle fly til Tromsø og at mange i ledelsen kommer herfra kjøpte jeg noen få aksjer, sa Wilhelmsen med et bredt smil.

Han minnet de oppmøtte om hvor viktig luftfarten er for Nord-Norge med de store avstandene, og hvor viktig konkurranse i luftfarten er for å gjøre det mulig for nordlendinger å komme seg rundt.

– Gratulerer med dagen, dette er stort for Tromsø, sa Wilhelmsen og la til:

– Før pandemien hadde vi opptil 15 til 20 internasjonale flights i uken til Tromsø. Dit skal vi tilbake

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (t.v.) og Avinors konsernsjef Abraham Foss bisto med snorklippingen.

– Bygger sten for sten

Bak kulissene ble det så sent som tirsdag kveld jobbet med å finpusse IT-systemene for å få de første passasjerene sjekket inn.

Ledelsen i Flyr, der de fleste har lang erfaring fra Norwegian og andre selskaper i bransjen, var begeistringen synlig.

– Vi er 100 prosent klare, sier Brede Huser, finansdirektør i Flyr og tidligere sjef for bonusprogrammet i Norwegian.

– Hva har det viktigste vært for å få dette til sett fra ditt ståsted?

– Den største jobben min var kapitalinnhentingen i vinter. Så har det vært å bygge opp systemer og rutiner for å komme i gang. De siste dagene har det vært noen viktige detaljer å få på plass, inkludert drivstoffavtale, sier Huser og skyter smilende inn:

– Det er en stor jobb å starte flyselskap fra «scratch».

Finansdirektør Brede Huser i Flyr.

– Hvordan ser dere på utsiktene nå fremover?

– Vi er veldig positive og mener vi har hatt en innmari god timing med etableringen vår. Samtidig har vi det ikke travelt og skal bygge sten for sten, sier Huser.

– Det er jo mye usikkerhet selv om det nå ser ut som vi er på vei ut av pandemien. Hva gjør dere hvis den blusser opp, sender dere flyene som skal fly til Europa hjem igjen på innenriks?

– Det må vi vurdere fortløpende og vi vil hele tiden tilpasse oss, sier Huser.

Hareide er glad han er kvitt Wizz

– Det har vært mange negative nyheter for luftfarten i min tid som minister, ja så å si sammenhengende i halvannet år. Så jeg synes det er veldig hyggelig å få en så positiv nyhet som dette, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Blant de mange kjente ansiktene i bransjen som hadde blitt invitert til åpningsseremonien, var Hareide en selvskreven gjest. Han roste selskapets satsing på å være et norsk selskap, med tariffavtale og ønsket dem lykke til fra podiet.

– Nå er Flyrs jobb å vise at de kan håndtere situasjonen i det krevende markedet de skal inn i, men det tror jeg de har muligheten til, sier Hareide til E24 etter talen.

Flyr har vært klare i profileringen sin som et norsk selskap, og har stolt annonsert at de har inngått tariffavtaler før lanseringen. Kontrasten er stor til ungarske Wizz Air som det siste drøye halvåret prøvde seg på norsk innenriks, men som nå har trukket seg ut og heller satset mer på det italienske markedet.

– Jeg tror det at Wizz Air er ute av det norske markedet er positivt for et selskap som Flyr. Det norske markedet er et attraktivt marked og at det kan være plass til fire aktører tror jeg så absolutt.

Styreleder og gründer i Flyr, Erik Braathen.

– Så du tror det er plass til SAS, Norwegian, Widerøe og nykommeren Flyr?

– Ja, det tror jeg under gitte vilkår kan fungere godt.

Wizz Air har fått hard kritikk for måten de omtaler og behandler fagforeninger og ansatte som vil organisere seg.

– Er du glad for at du har endt opp med Flyr fremfor Wizz Air?

– Ja, det er det ikke tvil om. Jeg synes Wizz Airs måte å opptre utfordret oss, men vi har et felles europeisk regelverk å forholde oss til. Men det er ikke tvil om at Flyr er et friskt og godt pust i markedet og jeg tror bevisstheten rundt dette er stor hos oss forbrukere. Det kan gi Flyr et fortrinn, sier Hareide.

– Vil bygge på den norske modellen

Fra sidelinjen var det to andre kjente fjes i luftfarten som fulgte seansen og som skulle med på flyet, nemlig Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Dette er et veldig spennende prosjekt – et nytt norsk selskap som flyr med norsk tariffavtale og som har en ledelse og et styre som vil bygge på den norske modellen, sier Carlsen.

Han kaller Flyr et «friskt pust» på vei ut av pandemien, der bransjen er under press og mange er arbeidsledige eller permitterte.

– Det har vi sett en del andre selskap utnytte rundt i Europa, sier han bekymret.

Carlsen roser også Flyrs modell for overskuddsdeling med de ansatte.

Maciej Reda og Kristin Rasmussen har begge jobbet i SAS, men er nå på plass i kabinen i Flyr og sier de er veldig glade for å være med på oppstarten. Maciej forteller at han var en av de 5.000 SAS-ansatte som ble nedbemannet i fjor. Nå håper de to på bedre tider i bransjen.

– Tror de har en god sjanse

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror Flyr har gode sjanser for å lykkes, men peker på at selskapet vil ha et kostnadsnivå som ligger over mange av de europeiske konkurrentene, når de baserer seg på norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Skal de lykkes må de lykkes med billettprisene, som igjen er drevet av kostnadsnivået man har, sier Elnæs.

– Jeg tror de har en god sjanse til å lykkes innenriks i Norge. Når de går utenlands møter de utenlandske selskap, men fra det jeg ser så har Flyr et kostnadsnivå som er sammenlignbart med Norwegian, fortsetter han.