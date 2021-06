Ølkjeden Gulating planlegger børsnotering

Gulating Gruppen har hyret Norne til å bistå i emisjonen og planene for notering på Euronext Growth neste år.

Konsernsjef Rolf Ivar Skår har store planer for Gulating Gruppen. Her avbildet i forbindelse med et E24-intervju i 2018. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24

Selskapsgjennomgang («due diligence») og VPS-registrering er allerede i boks, opplyser konsernsjef Rolf Ivar Skår til E24.

– Motivasjonen er kapitalinnhenting og å gjøre aksjen likvid for å akselerere veksten. Vi hadde bra vekst i fjor og i år, og vi ønsker å få til enda mer, sier Skår, som legger til at gruppen nå ser både mot andre land og på netthandel.

Det første landet de vil utvide til er Finland, deretter Sverige.

I løpet av 2022 vil de ifølge konsernsjefen vokse med fire puber og fem ølutsalg, med eller uten finansiering.

– Vi er klare, sier Skår, som også varsler et mulig samarbeid med den nettbaserte dagligvarebedriften Oda, tidligere kjent som Kolonial.

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas bekrefter også i en tekstmelding til E24 at de er i samtaler om et samarbeid, selv om detaljene ikke er avklart ennå.

Folkefinansiert

Pengene til å rulle ut Gulating er hentet fra familieformuen som konsernsjefens far, Rolf Skår, bygget opp ved oppstarten av Norsk Data, som senere har ført til flere andre lukrative investeringer, blant annet i næringseiendom.

I 2018 hadde Skår-familien til sammen investert rundt 20 millioner kroner i Gulating. I 2019 var summen 60 millioner, ifølge DN.

I tillegg til finansiering fra familien Skår og et knippe private investorer, har ølkjeden etablert puber og butikker ved hjelp av folkefinansiering blant annet ved bruk av plattformen Monner.

I juni har en ny innhenting pågått på Dealflow, hvor konsernet også presenterer ambisjonene for de neste årene. Her er selskapsverdien oppført til 91,9 millioner kroner.

Der kommer det også frem at omsetningsmålet for 2025 er på hele 337 millioner kroner. Til sammenligning var omsetningen for Gulating-konsernet i 2020 på like over 37 millioner.

Pengene fra emisjonen og børsnoteringen skal gå til utvidelsen i Finland og Sverige, samt styrking av grossistselskapet Guleng i samme konsern, sier Skår.

– Vi kommer til å styrke grossistselskapet, og kjøpe inn mer øl som vi selger videre. Vi vil bli 10 puber i løpet av året, da skal vi være store nok til å bli lønnsomme hvert år.

Norne: – På tide

Toralf Valland i Norne, som som bistår Gulating i emisjonen og noteringsplanene, sier selskapets planer er godt i rute.

– Vi jobber for en OTC-notering nå, så raskt som alt er på plass, og så har selskapet en ambisjon om notering på Euronext Growth i løpet av 2022, sier Valland.

Han forteller at flere allerede har meldt interesse for emisjonen. Med fem dager igjen av tegningsperioden har selskapet så langt hentet 8,4 millioner kroner, ifølge presentasjonen på folkefinansieringsplattformen. Målet er å hente mellom 10 og 20 millioner.

– Dette er et selskap og en aksje som kanskje appellerer til mannen i gata, ved at de er en utfordrer til de store dagligvarekjedene. De har en velfungerende franchisemodell, som de har brukt noen år på å bygge opp, med franchiseselskaper som tjener penger, og en distribusjon som både kan betjene egne franhisetagere og andre som ønsker en skikkelig bredde i øl. De har bygget en base å vokse på.

Valland poengterer at Gulating er et av få franchiseselskaper som noteres på børs her til lands.

– Det er jo veldig få franchiseselskaper i retail som er notert. Du har delvis Europris, men i restaurant- eller pub-bransjen er det ingen, sier han.

– Er det spesielt eller bare på tide?

– Det er bare på tide. Det er en veldig vanlig modell i resten av verden, og egentlig også i Norge. Alt fra McDonalds til Narvesen og Rema gjør det jo på denne måten, sier Valland.