Gamestop-dramaet opp i Kongressen – dette skal de finne ut av

Gamestop-dramaet har så langt i år vært den store snakkisen i finansverden. Torsdag skal saken til høring i Kongressen.

HELT OPP: Gamestop-aksjens historie skal granskes helt opp til Kongressen. Vis mer byoutline FREDERIC J. BROWN / AFP

Torgeir Knutsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Gamestop-saken, der hedgefond gikk på store tap fordi småsparere kjøpte opp aksjer i stor stil, tas opp i en høring i Representantenes hus torsdag.

Mange store investorer hadde shortet aksjen, altså veddet på at aksjen skal falle.

Men da en rekke småinvestorer gikk sammen i forumer på nettet, hovedsakelig på Reddit, for å hindre at store fond skulle tjene penger på selskapets undergang, tapte shorterne flere titalls milliarder kroner.

Komiteen for finanstjenester har innkalt en rekke vitner som spilte en rolle da den børsnoterte dataspillbutikken Gamestops aksjer steg til værs med svimlende 1.700 prosent i januar.

Dette vil de finne ut av

Hva som er forventet av kongressmedlemmene er ukjent. Men ifølge flere amerikanske medier, blant annet Bloomberg og CNBC, er flere kongressmedlemmer urolige for manipulasjon.

– Kongressmedlemmer er bekymret for at anonyme rykter på nettet om aksjer på Reddit, samt handel på Robinhood, er farlige markedsvolatilitetskrefter med potensial til å manipulere og føre til konkurs for hverdagslige amerikanere, skriver Bloomberg i et nyhetsbrev.

Senator Elizabeth Warren er en av kongressmedlemmene som har pekt på Robinhoods rolle.

– Robinhood lovte å demokratisere handel, men de har skjult informasjon om at de kunne forandre spillereglene ved å avslutte handel uten forvarsel, og kundenes manglende evne til å nå frem i til domstolene hvis de har blitt lurt, har Warren sagt i en uttalelse.

Disse forsvarer seg

Blant dem som er innkalt til høringen, er sjefen for det sosiale nettverket Reddit og sjefen for aksjehandelsplattformen Robinhood, samt hedgefondene Melvin Capital og Citadel Securities.

Da Gamestop-dramaet sto på som verst, valgte meglerhuset Robinhood å begrense handelen i aksjen. Dette må trolig Vladimir Tenev, Robinhood-sjef, svare om under høringen.

Robinhood-sjefen forventes å være selskapets sjef ved en eventuell første børsnotering i år, skriver CNBC.

INNKALT: Vladimir Tenev, til høyre med sin kompanjong i Robinhood, må svare på selskapets rolle. Vis mer byoutline AARON WOJACK / NYTNS

– Alle anklager om at Robinhood har bidratt til å hjelpe hedgefondene eller andre til skade for våre kunder, er absolutt falske og er markedsmanipulerende retorikk, har Tenev sagt i forkant av høringen.

Ifølge CNCB er det sannsynlig at Tenev kan avvise skyld. Men Tenev har allerede innrømmet feil under Gamestop-dramaet.

Sjefen sa nylig i en podkast ​​at Robinhood kunne ha kommunisert bedre til sine kunder under kaoset, skriver CNBC, som siterer Reuters.

Gabriel Plotkin, som er sjef for Melvin Capital, avviser at hans selskap forsøkte å manipulere handelen. Han viser til at Melvin solgte seg ut av Gamestop med store tap da aksjeverdien steg fra 17 dollar til 483 dollar.

Markedsmanipulasjon

Administrerende direktør, Steve Huffman, i Reddit få spørsmål hvorvidt forumet er med på å manipulere markedet. I tillegg må han svare på hatytringer på siden WallStreetBets, som ble oversvømmet med innlegg om GameStop, skriver CNBC.

Keith Gill, kjent som Roaring Kitty i sosiale medier, innkalles også til Kongressen. Mannen bak pseudonymet blir beskrevet som en drivkraft på forumet, men han nekter også for å ha manipulert markedet. Ifølge ham selv skal han ta tjent 7,8 millioner dollar på aksjekrigen.

– Min investering i GameStop og innleggene mine på sosiale medier var helt mine egne. Jeg ba ikke noen om å kjøpe eller selge aksjen for min egen fortjeneste, jeg tilhørte ikke noen grupper som prøvde å skape bevegelser i aksjekursen og jeg hadde aldri et økonomisk forhold til noe hedgefond, sa Gill i en uttalelse før høringen.

Høringen starter torsdag klokken 18.00, norsk tid.