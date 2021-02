Asia-børser faller etter nedgang på Wall Street

Tegn til høyere ledighet i USA har dempet stemningen i aksjemarkedet.

TYNGET AV USA-TALL: Flere amerikanere søkte om trygd forrige uke enn folk hadde sett for seg. Det er med på å sette en liten demper på feststemningen som har vært i aksjemarkedene under coronakrisen. Men utslagene er ikke veldig store, foreløpig. Vis mer byoutline Koji Sasahara / AP

Asiatiske børser faller etter at Wall Street endte med nedgang. Investorene følger med på utviklingen i markedsrentene, samtidig som det har kommet potensielt kursdrivende nøkkeltall fra flere land.

Japan har sluppet inflasjonstall som viser at et viktig mål for konsumpriser falt 0,6 prosent det siste året frem til og med januar. Det er sjette måned på rad med årlig nedgang, ifølge Reuters. Nedgangen var imidlertid mindre enn måneden før.

I Australia steg detaljhandelen 0,6 prosent justert for sesongsvingninger i januar sammenlignet med måneden før, viser tall fra landets statistikkbyrå som ble lagt ut fredag. Reuters-forventningene lå på 2 prosent oppgang.

Slik går børsene i Asia-Stillehavsregionen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,79 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 0,85 prosent

Kospi i Seoul ned 0,01 prosent

Shanghai Composite ned 0,32 prosent

Shenzhen Composite ned 0,51 prosent

FTSE Straits Times ned 1,28 prosent

ASX 200 i Sydney ned 1,38 prosent

Oljeprisen faller

Oljeprisen faller noe etter å ha nådd høyeste nivå på 13 måneder. Ett fat av nordsjøoljen Brent (spot) handles til 63 dollar fredag morgen, etter en nedgang på 0,66 prosent siden midnatt, viser tall fra Infront. Prisen bikket torsdag 65 dollar for første gang siden 21. januar i fjor. Den seneste prisoppgangen kommer med et kuldesjokk i USA, som har rammet oljeproduksjonen i blant andre den viktige oljedelstaten Texas.

Oljelagrene i USA falt mer enn ventet i uken før kuldesjokket, ifølge tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, som ble publisert torsdag. Råoljelagrene falt med 7,3 millioner fat i forrige uke, mot en ventet nedgang på 2,4 millioner fat, ifølge Infront TDN Direkt. Lagertallene fra API tirsdag kveld viste en nedgang i lagrene på 5,8 millioner fat forrige uke.

Nedgang på Wall Street

De tre viktigste aksjeindeksene i New York falt torsdag, med Dow Jones ned 0,38 prosent, Nasdaq ned 0,72 prosent og S&P 500 ned 0,44 prosent.

Samme dag kom det en ledighetstall fra USA, disse tallene viste seg å være svakere enn ekspertene hadde sett for seg. 861.000 amerikanere var førstegangssøkere til ledighetstrygd forrige uke, ifølge tallene fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dermed økte antallet førstegangssøkere med 13.000 sammenlignet med uken før. På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 765.000 personer, ifølge Direkt Makro, skriver Infront TDN Direkt.

En markedsrente begynte å stige før helgen og har holdt seg høy gjennom uken: Den amerikanske tiåringen, altså renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, ligger på 1,29 prosent fredag morgen, ifølge tall fra Infront. Når obligasjonsrenten stiger er det fordi prisen på obligasjonen faller, ofte fordi flere selger seg ut og går på jakt etter mer risikable investeringer som ofte har høyere avkastning, som aksjer.

– Det er mange investeringer som er priset med virkelig lave renter. Det kommer til å være de mest sårbare investeringene, når investorene får øynene opp for at de langsiktige rentene ikke kommer til å være null for alltid, sier sjefstrateg Evan Brown ved porteføljearmen til storbanken UBS til Bloomberg.

