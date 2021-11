Elon Musk ut mot Bernie Sanders: – Bare si ordet, og jeg selger flere aksjer

Verdens rikeste mann, Elon Musk, gikk søndag kveld ut mot venstrelente Bernie Sanders på Twitter.

Bernie Sanders tapte valget om å bli Demokratenes presidentkandidat i 2016 og 2020, og sitter nå i Budsjettkomiteen i Senatet i USA. Vis mer

Elon Musk, Tesla-sjef og verdens rikeste mann, skrev søndag kveld en krass melding til den venstrelente amerikanske senatoren Bernie Sanders.

Sanders hadde lagt ut et innlegg hvor han oppfordret til høyere skatter på de aller rikeste:

– Vi må kreve at de ekstremt rike betaler deres del. Punktum, skrev Sanders.

Det falt ikke i god smak hos Musk, som ifølge lekkede skattedokumenter nesten ikke betaler skatt.

– Jeg glemmer stadig at du er i live, skrev Musk i et Twitter-innlegg.

Musk, med en formue på størrelse med to norske statsbudsjett, fulgte også opp med et innlegg nummer to.

– Vil du at jeg skal selge flere aksjer, Bernie? Bare si ordet...

Stikk til milliardærskatt

Musk refererte med det til en avstemning Musk la ut på Twitter forrige helg. I et stikk til Demokratenes planer om å skattlegge milliardærene i USA, spurte Musk følgerne sine om han skulle selge aksjer i Tesla.

Ifølge ham selv har Musk ingen skattbar inntekt, så salg av aksjer er det eneste han betaler skatt på.

Et flertall av de som stemte mente Musk burde selve aksjer. Det har Musk også fulgt opp.

Ved ukeslutt har Musk solgt Tesla-aksjer verdt cirka 60 milliarder kroner gjennom uken, ifølge Reuters. Det er første gang siden 2016 at han selger aksjer i selskapet.

Snowden og Twitter-brukere reagerer

Twitter-innleggene til Musk har vakt oppsikt. Varsleren Edward Snowden reagerte blant annet med sitt eget innlegg.

– Trigget, skrev Snowden.

Andre har brukt Musks innlegg mot ham.

Twitter-brukeren silvergelpen er blant de. Brukeren har lagt til teksten «Elon til sine seks barn» før innlegget hvor Musk skriver «Jeg glemmer stadig at dere er i live».

Samme triks ble brukt av brukeren kerry, som gjør narr av Teslas selvkjørende biler.

«En Tesla til noen på en fotgjengerovergang», skriver brukeren, før de har satt inn Musks «Jeg glemmer stadig at du er i live»-kommentar.