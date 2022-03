Heimdal-forvalter om Ukraina-uroen: – Jeg er mer psykolog enn forvalter nå

Han sitter midt i Stavangers finansmiljø, men mener likevel at oljefolket er blitt litt for blaserte. – Vi må huske på at vi sitter tett på honningkrukken.

Erik Hagerup oppfordrer folk til å spare i fond – selv om markedet er ustabilt og urolig.

Som 11-åring vant Erik Hagerup 13.000 på tipping. De plasserte han i fond – og fem år senere var beløpet vokst til 70.000.

Nå er Hagerup selv forvalter i et fond med over 2 milliarder kroner i forvaltningskapital.