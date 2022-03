Equinor kraftig opp etter oljeprishopp

Oljeprisen har i løpet av natten nådd sitt høyeste nivå siden finanskrisen.

Et mulig handelsforbud mot russisk olje preger verdensmarkedet mandag morgen. Oljeprisen stiger kraftig, gassprisen har nådd et nytt rekordnivå og Europa-børsene faller tungt og bredt.

Men på råvaretunge Oslo Børs er nedgangen dempet. Hovedindeksen er ned 0,6 prosent litt før klokken 10.

Samtidig er Equinor opp 6,43 prosent til 317,7 kroner. Kursen har i løpet av dagen slått ny intradagrekord med en topp på 322,35 kroner - opp fra forrige topp fra onsdag i forrige uke.

Også Aker BP-aksjen løftes av oljeprisoppgangen, og er i skrivende stund opp 4,75 prosent til kurs 326,6 kroner.

Oljeprishopp

Oljeprisen har altså steget kraftig gjennom natten, og har bikket over 130 dollar fatet for første gang siden finanskrisen i 2008.

I skrivende stund omsettes ett fat med nordsjøolje (Brent) for 126,67 dollar fatet, opp 7,34 prosent for dagen.

Også de europeiske gassprisene har gått i taket, og har i løpet av morgenen nådd rekordhøye nivåer på 290 euro per megawattime.

Prishoppene kommer etter at USAs utenriksminister Antony Blinken bekreftet at landet er i samtaler med allierte i Europa om et mulig handelsforbund mot russisk olje.

– Aktørene i markedet priser nå inn stor sannsynlighet for at den russiske oljeindustrien vil bli sanksjonert direkte, skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en kommentar.

Tyskland har på sin side advart mot et slikt forbud. Utenriksminister Annalena Baerbock har sagt at et slikt tiltak vil være nytteløst, fordi det ikke kan opprettholdes på lang sikt.

Lavere vekst, høyere kostnader

– En stopp i oljeimporten kommer til å bety lavere vekst og høyere energikostnader både for bedrifter og privatpersoner, sier sjefstrateg Eric Bruce i Nordea Markets til E24.

– Det er svært uvanlig med så store bevegelser som man så i oljeprisen, og ikke minst i gassprisene. Bevegelsene i olje er jo nesten ingenting om man sammenligner med gass.

Det skaper også et dilemma for sentralbankene, mener han:

– Ekstreme svingninger og oppganger forsterker problemene med høy inflasjon. Det svekker veksten og gir høyere energikostnader.

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets sier olje- og gassprishoppet er den eneste grunnen til at Oslo Børs klarer seg bedre enn de øvrige børsene i Europa mandag. Vis mer

– Hvordan vil markedene takle disse utviklingene om man ser en måned eller to frem i tid?

– Min tro er fortsatt at når man får en avklaring, selv om det fortsatt er krig og sanksjoner, vil markedene gå tilbake til å fokusere på inntjeningen til bedrifter og utsiktene i verdensmarkedene. De er etter min mening fortsatt gode selv med en oljepris på 130 dollar fatet.

Han mener at verden vil takle høye energipriser på sikt – selv med en oljeboikott av Russland:

– Man vil prøve å hente olje fra andre steder. De vil hente fra strategiske lagre, og presse på for mer olje fra Opec-landene og Iran. Det er også viktige å huske på at Russland kan selge til andre kjøper, som Kina, India. Det vil likevel ta tid og være problemer med det, sier Bruce.

– Jeg tror at dette vil løse seg på sikt. Det tyder også framtidsprisene for olje på langt frem i tid, som ikke har steget like mye.

Liten del av USAs import

Fra før har både demokratiske og republikanske kongressmedlemmer tatt til orde for å stoppe all oljeimport fra Russland, men det har blitt avvist av president Joe Biden, bemerker DNB Markets-analytiker Ingvild Borgen i en morgenrapport.

– Biden har uttalt at amerikanere flest ville føle det «ved pumpene», altså bensinpumpene, noe som ikke akkurat ville løftet anseelsen hans blant velgerne, som fra før av er ganske lav, skriver Borgen.

DNB Markets understreker også at russisk olje står for en liten del av USAs oljeimport og forbruk, siden landet produserer så mye selv. Amerikanere flest ville dermed ikke merket så mye ved pumpene ved et forbud.

– Ettersom USA står for en relativt liten del av Russlands samlede eksport av olje er det åpenbart ikke utsiktene til en amerikansk oljeembargo alene som gjør at oljeprisen har steget så kraftig i dag tidlig, skriver Borgen.

– Antony Blinken sa at han var i «veldig aktive diskusjoner» med europeiske partnere om en koordinert embargo. Dersom det skjer, altså at også europeiske land stopper kjøp av russisk olje, vil det ha betydelig mer å si, ettersom Europa står for en mye større del av Russlands oljeeksport, fortsetter hun.

Kraftig fall i Asia

De asiatiske børsene har falt kraftig etter meldingene, med Tokyo- og Hongkong-børsen ned mer enn tre prosent. Også de amerikanske indeksene på Wall Street falt før helgen, der S&P 500 rundet av handelsdagen ned rundt 0,8 prosent.

Samtidig har rentene på lange amerikanske statsobligasjoner falt gjennom natten. Tiårsrenten var på det laveste på 1,67 prosent, men ligger i skrivende stund på 1,7 prosent. Også den amerikanske toårsrenten har falt, og ligger nå på 1,46 prosent.

Amerikanske statsobligasjoner med lang løpetid anses som en trygg havn for investorer, så renten pleier å falle når markedet er urolig og etterspørselen vokser.

– At rentene på obligasjoner med kort løpetid faller, sånn som de gjør nå, er derimot mindre vanlig, bemerker Borgen DNB Markets.

Utviklingen i rentemarkedet kan tyde på at investorene begynner å bli litt mer usikre på om USAs sentralbank kommer til å heve rentene sine som planlagt, skriver hun.