Nedgangen på Oslo Børs tiltar: Faller to prosent

Norsk Hydro har passert Telenor i markedsverdi, og er nå det tredje største selskapet på Børsen.

Hydro Aluminium Høyanger bruker resirkulert aluminium i produksjonen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Børsen startet dagen med bratt nedgang, som har tiltatt etter en times handel. Hovedindeksen faller i 10-tiden 2,06 prosent.

Tungvekterne som Equinor (-1,33%), Aker BP (-2,04%) og Yara (-3,04%) trekker Børsen ned fredag morgen.

Norsk Hydro har passert Telenor i markedsverdi, og har nå en verdi på 187 milliarder kroner. Blant årsakene er den kraftige stigningen i råvareprisene. Norsk Hydro tjener på høyere priser på aluminium, som nå er på et rekordhøyt nivå. Prisen på ett tonn aluminium havnet torsdag på 3.766 dollar.

Hydro-aksjen faller i 10-tiden 0,86 prosent.

Norwegian har sluppet tall i morgentimene, og i februar nådde billettsalget det høyeste nivået siden pandemiens utbrudd i mars 2020. De fraktet 640.000 passasjerer. Aksjen faller 4,68 prosent etter de ferske trafikktallene.

Green Energy Group har blitt tildelt en OBN-kildekontrakt, og har mottatt kanselleringsvarsel på en annen. Aksjen er opp 3,8 prosent etter kontraktsnyheten.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB sier at markedene tynges av nyhetene som kom i natt om at Russland har angrepet Ukraina og Europas største kjernekraftverk.

– Det gjør at risikoen øker for at krigshandlingene skal føre til en alvorlig kjernekraftkatastrofe og tar uroen til et nytt nivå, sier Dalstø.

Putin meldte i går at han vil fortsette krigen uansett hva som skjer. Det er en tydelig eskalering av situasjonen.

– Markedene tar det veldig negativt. Vi så reaksjonen over natten.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB Vis mer

Usikkerheten i Ukraina har også dyttet børsene i Asia og Stillehavsområdet til laveste nivå på 16 måneder fredag.

Moskva-børsen vil holde stengt frem til tirsdag 8. mars, skriver Bloomberg fredag morgen. Børsen har holdt stengt siden 24. februar noe som er ny landsrekord, ifølge nyhetsbyrået.

Oslo Børs påvirkes av at oljeprisen er ned. Børsen i Oslo har relativt sett gjort det bra den siste tiden, på grunn av støtte fra høyere olje- og gasspriser.

– I dag ser vi at oljeprisen er ned, så det er med på å trekke Børsen ned, sier Dalstø.

Dette har skjedd i natt: Natt til fredag oppsto det brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker. To timer etter de første brannmeldingene var det klart at det ikke var fare for radioaktive utslipp. Et par timer senere opplyste nødetatene at brannen var slukket og at ingen ble skadd.

Etter brannen i atomkraftverket som russiske soldater utløste i det ukrainske kjernekraftverket, vil den britiske statsministeren Boris Johnson be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Oljefondet kunne solgt seg ut av russiske aksjer, men trodde ikke det ville bryte ut krig.

SpaceX-sjef Elon Musk advarer mot at den satellittbaserte internettjenesten kan være et potensiel t mål for russiske angrep.

Den Kina-baserte investeringsbanken AIIB stanser lån til Russland og Hviterussland. Landene er ilagt omfattende sanksjoner som følge av krigføringen i Ukraina.

I en uttalelse heter det at all aktivitet tilknyttet Russland og Hviterussland er satt på vent for å verne om bankens interesser.

Ifølge overvåkningstjenesten Globalcheck, som følger med på sensur i de tidligere østblokklandene, ble nettsidene til BBC blokkert natt til fredag, skriver The Guardian. Også tyske Deutsche Welle er nede.

Stabil oljepris

Oljeprisene ligger rundt 110 dollar per fat fredag morgen, etter å ha falt fra nærmere 120 dollar per fat i løpet av torsdag. Samtidig handles Brent-oljen flatt sammenlignet med da Oslo Børs stengte i går.

Det ble i løpet av natten kjent at en brann har oppstått ved atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina etter kamper i området. Samtidig ble det senere fredag morgen meldt at brannen er slukket, ifølge internasjonale medier.

Oljeprisene steg etter meldingene om brann ved atomkraftverket, men faller litt tilbake igjen etter nyheten om at brannen er slukket, noterer Platts.

Samtidig ble det i går kjent at USAs atomavtale med Iran kan nærme seg sluttfasen.

«Vi er nær en mulig avtale,» sa Jalina Porter, USAs stedfortredende talsperson, til journalister torsdag, men hun advarte samtidig om at uløste problemer gjenstår.

«Oljeprisen trakk seg tilbake i New York i håp om at en iransk atomavtale er nært forestående, men jeg tror Brent-oljeprisene vil forbli godt støttet på 110 dollar per fat», skriver Jeffrey Halley, markedsanalytiker i OANDA, ifølge Platts.

«Iran kan sikre en atomavtale denne måneden, og det betyr at de 80 millioner fatene olje som landet har lagret kan komme ut på markedet ganske snart,» skrev Edward Moya, også analytiker i OANDA, i et notat.

Torsdag var utviklingen på Oslo Børs vinglete i starten, men etter hvert pekte pilene tydelig ned. Hovedindeksen endte med å falle 1,26 prosent.