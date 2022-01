Horisont Energi skyter opp: Gründeren sitter med verdier verdt nær 500 mill.

Storeierne tjener gode penger på samarbeidsavtalen med energikjempen E.ON. Samtidig varsles det investeringsbeslutninger allerede neste år.

SAMARBEIDSAVTALE: Horisont Energi-gründer Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen har inngått av avtale der E. ON tar ansvar for karbonfangst og kondensering, mens Horisont Energi vil stå for transport og lagring av CO₂. Vis mer

Horisont Energi er den store vinneren på Oslo Børs torsdag formiddag. Aksjen skyter opp hele 42,11 prosent til 93 kroner etter én drøy times handel.

Utviklingen kommer etter at selskapet kvelden før kunngjorde et samarbeid med den europeiske energigiganten E.ON. Det innebærer blant annet at E.ON kjøper aksjer for 370 millioner kroner i selskapet gjennom en rettet emisjon.

Den elleville aksjeutviklingen i Horisont Energi gir aksjonærene langt høyere papirverdier.

Horisont Energi-gründer Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen er største eier med 32,3 prosent av aksjene i Horisont Energi.

På gårsdagens kurs var aksjeposten verdt 335 millioner kroner, men prises nå til 476 millioner – en oppgang på 141 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med responsen vi har fått fra markedet. Vi håper at alle aksjonærene også er fornøyd med utviklingen i selskapet og det vi har vi har gjort i forhold til det vi har lovt vi skulle gjøre når vi gikk på børs, sier Horisont Energi-gründer Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen til E24.

Eidesen har lang fartstid i Equinor, og startet opp selskapet i august 2019.

I desember 2020 annonserte selskapet planene om ammoniakkprosjektet Barents Blue, der både Equinor og Vår Energi er samarbeidspartnere. Samtidig kom Øystein Stray Spetalen, KLP og Saga Pure inn på eiersiden.

E.ON-verdiene skyter opp

Spetalens deleide og børsnoterte investeringsselskap Saga Pure og hans private selskap Ferncliff, satt ved børsdagens slutt onsdag med aksjeverdier på 184 millioner kroner.

Med den kraftige aksjeoppgangen har Spetalens selskaper nå verdier på 222 millioner kroner, en økning på 78 millioner kroner fra kvelden før.

Den nye eieren E.ON kan på sin side se verdiene fly lenge før de engang har fått aksjene. Selskapet vil kjøpe 5,7 millioner aksjer til en kurs på 65 kroner.

Basert på kursen torsdag formiddag har verdien på den aksjeposten økt til 530 millioner kroner, en papirgevinst på 160 millioner kroner.

Transaksjonen vil formelt skje etter at en ekstraordinær generalforsamling har godkjent den rettede emisjonen, noe som planlegges mot slutten av neste uke.

– Vil tilby en komplett løsning

Eidesen sier at selskapet satser på å skalere opp to forretningsområder i det europeiske energimarkedet. Et for karbonfangst og lagring og et for produksjon og markedsføring av ren ammoniakk. Selskapet har blant en satsing på en fullskala, karbonnøytral ammoniakkfabrikk i Finnmark

Horisont Energi gikk på Euronext Growth rett etter nyttår i fjor. I desember kapret selskapet nesten halvparten av statens tildeling på totalt én milliard kroner til ulike hydrogenprosjekter.

Eidesen peker blant annet på at E.ON har kunder som etterspør fangst av CO₂.

– Her vil vi koble oss sammen med en europeisk aktør som allerede har en veldig stor base med industrikunder som trenger avkarbonisering, som kombinert med CO₂-lagringsaktivitet vil tilby en komplett løsning, sier Eidesen til E24.

Han sier at Horisont Energi og E.ON også ønsker å kommersialisere virksomhet innenfor såkalte negative utslipp i Europa.

Horisont Energi vil også samarbeide med E. ON om kommersialisering av bruk av ren ammoniakk i Europa, ifølge Eidesen.

Kapitalen E.ON skyter inn skal blant annet brukes til prosjektering av karbonlager, videreutvikling av ammoniakkprosjektet Barents Blue samt utvikling av virksomhet innen såkalt grønn ammoniakk, ifølge Eidesen.

– Det vil la oss utvikle alle de prosjektene som vi planlegger for frem til investeringsbeslutning. Vi vil ha penger i alle fall ut 2024 etter våre prosjekteringsaktiviteter.