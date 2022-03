Kristian Røkke tjente 24 mill. som Aker Horizons-sjef i fjor

Kristian Røkke fikk en samlet godtgjørelse på 24,3 millioner kroner for å lede Kjell Inge Røkkes grønne investeringsselskap, Aker Horizons, i 2021.

Aker Horizons-sjef Kristian Røkke er sønnen til Kjell Inge Røkke.

5,6 millioner kroner er fastlønn, mens 18,7 millioner kroner er variable utbetalinger som bonus, fremgår det i årsrapporten til Aker Horizons tirsdag.

Dagens Næringsliv omtalte Kristian Røkkes lønn for 2021 først.

15 millioner kroner av den variable lønnen ble benyttet til å investere i et datterselskap av Aker Horizons, som en del av et incentivprogram for ledelsen. Disse kan omgjøres til aksjer i børsnoterte Aker Horizons, eller selges tilbake til selskapet for kontanter, etter en såkalt lock up-periode på tre år.

Aker Horizons økte verdiene sine til 16,9 milliarder kroner ved årsskiftet. Selskapet prises imidlertid til omkring 12 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen er ned rundt 40 prosent siden årsskiftet.

Aker Horizons er investeringsselskapet som forvalter Kjell Inge Røkkes grønne satsinger.

Det var sommeren 2020 at havvind og karbonfangst ble skilt ut fra oljeservicekonsernet Aker Solutions, og ble til børsnoterte Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Aker Horizons er også hovedaksjonær i børsnoterte Aker Clean Hydrogen samt i vindkraft-selskapet Mainstream Renewable Power og solenergiselskapet Rec Silicon.

Aker Horizons hentet én milliard kroner gjennom en rettet emisjon i november 2021. Det gjorde at den britiske kapitalforvalteren Baillie Gifford kom inn på eiersiden, etter tidligere kun å ha vært investert i datterselskapet Aker Carbon Capture.

I desember 2021 ble det også kjent at tidligere oljefond-sjef Yngve Slyngstad vil lede Aker Asset Management, en separat virksomhet med Aker og Aker Horizons som fødselshjelpere og eiere. Ambisjonen er å etablere en kapitalforvalter for grønne investeringer som på sikt vil ha en portefølje på 100 milliarder euro.