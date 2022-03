Stoltenberg trekker seg: Ida Wolden Bache blir sentralbanksjef i seks år

Jens Stoltenberg trekker seg fra stillingen som sentralbanksjef. Ida Wolden Bache innstilles som sjef for periode på seks år, og sier at hun vil takke ja.

Jens Stoltenberg blir likevel ikke norsk sentralbanksjef. Ida Wolden Bache får jobben hun dag fungerer som vikar i.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Dermed vil Ida Wolden Bache innstilles som sentralbanksjef for en periode på seks år.

Både Bache og Stoltenberg ble bedt av Finansdepartementet om å søke jobben. Stoltenbergs kandidatur ble møtt med skepsis fra flere økonomer og politikere som fryktet for bankens uavhengighet, men den tidligere statsministeren fikk også støtte.

Da Stoltenberg fikk jobben 4. februar pekte finansministeren på kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har. Finansdepartementet mente at utnevnelsen av Stoltenberg ikke ville svekke sentralbankens uavhengighet.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte, sier finansministeren, og understreker:

– Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne.

Ida Wolden Bache tar jobben.

– Jeg har i dag bekreftet overfor Finansdepartementet at jeg vil takke ja til å fortsette i stillingen som sentralbanksjef, sier Bache.

– Jeg søkte fordi jeg har et sterkt engasjement for Norges Bank, våre dyktige medarbeidere og vårt samfunnsoppdrag. Det engasjementet er like sterkt i dag, sier hun.

PEKER PÅ BACHE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil innstille Ida Wolden Bache som sentralbanksjef. Bache sier torsdag at hun vil takke ja til jobben.

Det er bare en uke siden Stoltenberg under en pressekonferanse avkreftet at han ville forlenge sin stilling i Nato, men dette har endret seg raskt.

Allerede onsdag åpnet Finansdepartementet for at Jens Stoltenbergs oppstart i Norges Bank kunne bli forsinket.

– Vi har fått med oss at forlengelse er et tema i Nato og forbereder oss på at det kan skje, skrev Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser i en e-post til E24.

Kritikere glad for beslutningen

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole har vært kritisk til å gi jobben til en tidligere statsminister, og før utnevnelsen ba han Stoltenberg om å trekke sin søknad.

– Nato trenger vel kontinuitet, og jeg er enig i at du ikke kan ha en generalsekretær som er på oppsigelse. Det var en voksen beslutning. Og å ha en sentralbanksjef som er borte de første to årene er heller ikke riktig, sier Grytten til E24.

Venstres Sveinung Rotevatn mener Jens Stoltenberg gjør rett ved å trekke seg som sentralbanksjef.

– Først og fremst er det bra at Stoltenberg vil fortsette den gode jobben han gjør som generalsekretær i NATO. Av hensyn til sentralbanken er også dette en fornuftig beslutning, skriver Rotevatn i en sms til VG.

– Både i lys av støyen rundt utnevnelsen, samt at det kunne blitt krevende for en vikarierande sentralbanksjef å skulle sitte i lang tid uten mandatet man har i ryggen som den faktiske sjefen, fortsetter han.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er fornøyd med at Bache tilbys jobben.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi får en ny kvinnelig sentralbanksjef, og jeg synes det er en god løsning for både Norges Bank og Nato, sier Hov til E24.

Støre-støtte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier i en kommentar til VG at han er glad for at Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef.

– At alle NATOs medlemsland ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i den urolige tiden vi nå befinner oss i, er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort og betydningen han har for NATO, skriver Støre i en sms til VG.

– Aldri før har alliansen stått sterkere, og aldri før i alliansens historie har samhold vært viktigere, fortsetter han.

Ida Wolden Bache fungerer i dag som sentralbanksjef i stedet for Stoltenberg, som etter planen skulle tiltre som sentralbanksjef mot slutten av året. Stoltenberg skulle opprinnelig gå av som generalsekretær 30. september.

Finansdepartementet vil om kort tid starte prosessen med å ansette ny visesentralbanksjef. Dette var Ida Wolden Baches rolle før hun tok over som sentralbanksjef etter at Øystein Olsen gikk av 1. mars 2022.

Dette er sentralbanken Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken.

Sentralbanken har ansvaret for å sette renten slik at prisveksten holder seg rundt to prosent over tid.

Renten ble i mars hevet til 0,75 prosent. Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men den ble raskt kuttet til rekordlave null prosent i mai 2020. Først i september 2021 kom den første hevingen til 0,25 prosent.

Norges Bank har varslet at det ligger an nye hevinger fremover, og venter at renten vil toppe seg på 2,5 prosent i 2023.

Norges Bank har også ansvaret for å bidrar til stabilitet i banksystemet gjennom å overvåke finansinstitusjonene, verdipapirmarkedene og betalingssystemene.

Norges Bank forvalter Oljefondet på oppdrag fra Finansdepartementet. Vis mer

