Finansmann kjøpte Californias dyreste hus: Punget ut 1,5 milliarder kroner

Moteskaperen Serge Azria må kunne sies å ha fått en grei pris for huset sitt i Malibu i California. Facebook-styremedlem Marc Andreessen bladde opp 1,5 milliarder kroner for eiendommen.

Marc Andreessen har kjøpt Californias dyreste hus for om lag 1,5 milliarder kroner. Han er styremedlem i Facebook, og medgrunnlegger av spesialfondet Andreessen Horowitz. Vis mer

Marc Andreessen var i sin tid med på å starte opp tidligere nettlesere som Mosaic og Netscape, er medgrunnlegger for spesialfondet Andreessen Horowitz og sitter i styret for Facebook. Tidligere har han også sittet i styret for eBay og Hewlett Packard.

Nå har han og kona Laura Arrillaga-Andreessen kjøpt Californias dyreste hus i Paradise Cove i Malibu, for 177 millioner dollar (1,49 milliarder kroner), skriver Wall Street Journal.

Moteskaperen Serge Azria og hans kone Florence Azria kjøpte eiendommen for 41 millioner dollar i 2013, skriver avisen.

I tillegg til hovedhuset på drøye 930 kvadratmeter har eiendommen også to gjestehus, kino og spa.

Den tidligere rekorden for det dyreste huset i California skal ha tilhørt Jeff Bezos, som i fjor kjøpte et hus fra mediemogulen David Geffen for 165 millioner dollar.