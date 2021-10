Finansmann kjøpte Californias dyreste hus: Punget ut 1,5 milliarder kroner

Moteskaperen Serge Azria må kunne sies å ha fått en grei pris for huset sitt i Malibu i California. Facebook-styremedlem Marc Andreessen bladde opp 1,5 milliarder kroner for eiendommen.

Marc Andreessen har kjøpt Californias dyreste hus for om lag 1,5 milliarder kroner. Han er styremedlem i Facebook, og medgrunnlegger av spesialfondet Andreessen Horowitz. Vis mer

Marc Andreessen var i sin tid med på å starte opp tidligere nettlesere som Mosaic og Netscape, er medgrunnlegger for spesialfondet Andreessen Horowitz og sitter i styret for Facebook. Tidligere har han også sittet i styret for eBay og Hewlett Packard.

Nå har han og kona Laura Arrillaga-Andreessen kjøpt Californias dyreste hus i Paradise Cove i Malibu, for 177 millioner dollar (1,49 milliarder kroner), skriver Wall Street Journal.

Moteskaperen Serge Azria og hans kone Florence Azria kjøpte eiendommen for 41 millioner dollar i 2013, skriver avisen.

I tillegg til hovedhuset på drøye 930 kvadratmeter har eiendommen også to gjestehus, kino og spa.

Den tidligere rekorden for den dyreste eiendommen i California skal ha tilhørt Jeff Bezos, som i februar i fjor kjøpte eiendommen «The Warner Estate» fra mediemogulen David Geffen for 165 millioner dollar.

Boligen ble tegnet i 1930-årene for Jack Warner, sjefen for filmstudioet Warner Bros., ifølge The New York Times, som var en av flere aviser som omtalte kjøpet.

Ifølge punger «de superrike» ut med enorme beløp for å sikre seg noen av Californias fremste eiendommer. Bezos er grunnlegger av Amazon og en av verdens rikeste personer.