SAS-pilotene raser: – Umoralsk, uetisk og usolidarisk

SAS-pilotene mener flyselskapet omgår gjenansettelsesplikten for over 500 oppsagte piloter ved å opprette nye selskaper. SAS avviser dette.

Et SAS-fly av typen Airbus A320 NEO får pushback ved Malmø Lufthavn. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Tirsdag bekreftet SAS i en internmelding den varslede omorganiseringen av flyselskapet i fire enheter. Tre datterselskaper internt, og et eksternt som skal håndtere innleie fra underleverandører.

Les også SAS etablerer nytt datterselskap

Nyheten om at SAS Irland omdøpes til SAS Connect samt nyetableringen av SAS Link, sendte et kald gufs inn i lokalene til den norske pilotforeningen.

DN var først til å omtale etableringen onsdag.

– En hån

De norske SAS-pilotene organisert gjennom Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har lenge fryktet det som nå skjer.

Coronapandemien har halvert antall SAS-ansatte, der rundt 5000 ansatte har måtte gå. Blant disse er omkring 560 piloter, hvorav rundt 200 er norske.

NSF mener SAS gjennom opprettelsen av SAS Connect og SAS Link omgår en femårig gjenansettelsesplikt for de oppsagte pilotene. SAS bestrider dette.

– Dette er umoralsk, uetisk, og usolidarisk. Det SAS-ledelsen gjør nå, er en hån mot de rundt 560 SAS-pilotene som er oppsagt. Disse går på Nav og venter på gjenansettelse, sier NSF-leder Christian Laulund til E24.

Christian Laulund, leder i Norske SAS-flygeres Forening (NSF). Vis mer

Les på E24+ Dette er den nye SAS-sjefen

Motstridende

I tillegg er pilotene i praksis diskvalifisert fra å søke på de nye jobbene, ettersom det kreves godkjente flysertifikater for de nye flytypene Airbus A320neo (Connect), som SAS har bestilt 80 av, og Embraer E195 (Link), mener NSF.

Dette er motstridende til budskapet fra SAS, som sier de er åpen for alle tidligere SAS-piloter i de nye selskapene.

– Alle våre flygende ansatte som har vært permittert er tilbake i sin «gamle» jobb. Dersom norske, arbeidssøkende cabin crew eller piloter ønsker, kan man selvsagt som alle andre søke på jobb i datterselskapene, sier pressesjef John Eckhoff til E24.

Les også Milliardene renner fortsatt ut av SAS

– Ikke mulighet

De oppsagte SAS-pilotene har imidlertid i all hovedsak sertifikater på fly av typen Boeing 737, SAS’ arbeidshest i en årrekke, som nå fases ut.

Sertifisering på de nye flytypene kan typisk ta måneder, og koste inntil en halv million kroner per pilot, ifølge NSF. Og det er disse kvalifikasjonene som etterlyses i jobbannonsene.

– Dette gjør SAS for å spare kostnader på opplæring. De oppsagte SAS-pilotene har ikke mulighet til å få disse jobbene, sier Laulund.

Han viser til at de oppsagte pilotene har en fartstid på 7–13 år, og lojalt støttet flyselskapet i det som nærmest kontinuerlig har vært krisetider de seneste årene.

Les også Nok en lavprisaktør angriper Stockholm

– Mange skjebner

NSF-lederen presiserer også at SAS-pilotene har kuttet vesentlig i sine vilkår de siste ti årene, senest i vårens forhandlinger med en vesentlig reallønnsnedgang.

At nå flyselskapet internorganiserer i tre enheter under SAS-navnet i fellesskap, uten å ta inn de tidligere oppsagte medarbeiderne, omtaler NSF-lederen som å bli «kastet under bussen».

– Når nå samfunnet åpner opp igjen etter pandemien og trafikken til tiltar, da kan du ikke brukes, da er du utenfor. Det er mange skjebner her, sier han.

Les også Norwegian vil ha «amnesti» for luftfarten

SAS avviser

SAS påpeker at de oppsagte pilotene i sin tid var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia. Gjenansettelsesplikten gjelder derfor ikke, ifølge pressesjefen.

– De nye jobbene er i SAS Connect og SAS Link, som er separate og nyetablerte datterselskaper. Gjenansettelsesavtalen er til SAS Scandinavia, sier Eckhoff til E24.

Pressesjef John Eckhoff, SAS. Vis mer

Han påpeker også at det allerede er inngått avtaler med den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU) for de nye selskapene, Connect og Link.

– De endringene som skjer i SAS-konsernet nå skjer i henhold til gjeldende lover og inngåtte skandinaviske kollektivavtaler, sier Eckhoff.

Les også USA skroter innreisenekt i november: Tror på flere inntektsstrømmer for SAS

– Mye juridisk mat

NSF mener imidlertid SAS’ oppførsel er et brudd på den skandinaviske samarbeidsmodellen, der arbeidstagere og arbeidsgivere blir enige om felles løsninger til det beste for ansatte, virksomheten og samfunnet.

– Når det gjøres på denne måten her, så har samarbeidet feilet, og det bekymrer meg. Vi frir til SAS, som må tenke seg nøye om, og snakke med oss. Den veien her leder til nok en konfrontasjon, som er usunt i dagens situasjon, sier Laulund.

– Hva er riset bak speilet?

– Nå ønsker vi først og fremst å komme i dialog, og å finne gode løsninger. Men det er helt åpenbart at her er det mye juridisk mat, og vi mener det er brudd på inngåtte avtaler, sier pilotsjefen.

Les også Norse inngår tariffavtale for britiske pilotjobber