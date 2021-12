Zaptec-ansatte får 20 prosent av årslønnen i Zaptec-aksjer

– Som min leder så fint sa det: Ingen vasker en leiebil. Nå får alle eierskap i selskapet - og det er sykt bra, sier Maiken Økland.

Anders Thingbø er daglig leder i Zaptec. Bak står markedssjef Lasse Hult. Vis mer

Hun er kommunikasjonssjef i ladeselskapet Zaptec. Mandag ettermiddag postet hun et innlegg på LinkedIn hvor hun skriver:

«I januar gir arbeidsgiveren meg 20 % av årslønnen min i Zaptec-aksjer. Alle ansatte i Zaptec får dette. Ingen har bedt om det. Men alle får eierskap. Ikke bare til selskapet, men også til investering som tema.»

– Ingen vasker en leiebil

Innlegget har fått flere hundre positive reaksjoner, i tillegg til en rekke kommentarer hvor folk blant annet skriver at Zaptec går foran som et godt eksempel.

«For mange kan dette være den første aksjen av mange. For andre er det ekstra eierandeler i et selskap de allerede har klokkertro på. Jeg synes dette er helt sykt bra», skriver Økland videre i sitt innlegg.

Maiken Økland, kommunikasjonssjef i Zaptec. Vis mer

Overfor Aftenbladet/E24 utdyper Økland:

– Min leder sa det egentlig veldig fint: Ingen vasker en leiebil. En ting er verdien vi får i kroner og øre, men jeg mener at budskapet har den største betydningen gjennom at alle ansatte nå får et eierskap - og kanskje et enda mer bevisst forhold - til selskapet de jobber i.

Økland håper også at dette kan så et frø hos de som kanskje har vært litt skeptiske til å hive seg ut i aksjemarkedet.

– Jeg håper at dette kan bidra til at aksjesparing kanskje blir mer normalisert, uansett kjønn og alder. Kanskje kan dette være starten på noe stort for mange, sier hun.

– Ta del i verdiskapingen

Daglig leder i Zaptec, Anders Thingbø, håper også at de kan bidra til at deres ansatte får en trygg, stabil og god økonomi.

– Vi har en gjennomsnittsalder på 32 år blant våre ansatte. Mange er i etablererfasen og skal kanskje kjøpe sin første bolig. Vi vet at det er et tøft marked å komme seg inn i, så da kan dette være et lite bidrag fra oss for å gjøre ting noe lettere, sier Thingbø.

Og fortsetter:

– Samtidig er det slik at det er menneskene som er vår viktigste ressurs. Teknologien vår er utviklet av ekstremt dyktige folk som bare blir enda viktigere når vi nå skal ut i verden for å bidra til ytterligere økt elektrifisering. Da er det hyggelig at vi fikk med styret og eierne på å kunne bruke børsnoteringen til å gi våre ansatte eierskap i selskapet slik at de også kan få ta del i en eventuell verdiskaping.

Verdsatt til 4,5 mrd.

Ifølge Zaptec er det slik at de ansatte får et visst antall aksjer, basert på sin årslønn, som de har i tre år. Etter det kan de velge å selge aksjene eller fortsette å være eiere i eget selskap. Aksjene kommer altså i tillegg til den vanlige lønnen.

Zaptec er børsnotert og verdsatt til rundt 4,5 milliarder kroner.

Årsregnskapet for 2020 viser at Zaptec fikk et resultat før skatt på 12,3 millioner kroner av en omsetning på 220 millioner kroner.

Det er vindkraft-gründeren Lars Helge Helvig som er største eier i Zaptec med sine 23,23 prosent. Tidligere i år solgte Helvig nesten halvparten av sin aksjepost i selskapet for 440 millioner kroner.