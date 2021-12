Analytiker om Aker BPs storkjøp: – En god avtale for begge parter

Det kombinerte selskapet blir nest størst etter Equinor på norsk sokkel. Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen tror den nye giganten vil være attraktiv for internasjonale investorer.

BLIR SJEF FOR OLJEGIGANT PÅ NORSK SOKKEL: Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Vis mer

Aker BP kjøper Lundins olje- og gassvirksomhet i en avtale verdt 125 milliarder kroner, og får samtidig inn Lundinfamilien på eiersiden.

Nyheten ble børsmeldt tirsdag ettermiddag, og i etterkant endte Aker BP-aksjen opp seks prosent på Oslo Børs.

Utbyttehopp

Pareto Securities peker i et notat på at den sammenslåtte virksomheten skaper en gigant i Nordsjøen med over 400.000 fat om dagen i produksjon.

Pareto-analytikerne Tom Erik Kristiansen og Martin Ulrichsen skriver at transaksjonen vil gjøre Aker BP i stand til å øke utbyttet med 14 prosent, og de peker også på en intensjon om å øke utbyttet videre fra 2023.

Aker BP varsler i forbindelse med transaksjonen at utbyttet vil økes med 14 prosent fra januar 2022.

Analytikerne skriver videre at deres «foreløpige vurdering er at dette er en god avtale for begge parter».

– Attraktivt

Kristiansen kaller det sammenslåtte selskapet «fantastisk», og viser blant annet til at det vil sitte med reserver på 1,5 milliarder fat, en solid portefølje med utviklingsprosjekter og kun eksponering mot Nordsjøen.

«Det sammenslåtte selskapet vil også i økende grad bli et attraktivt investeringsalternativ i store europeiske oljeselskaper for internasjonale investorer etter den økte størrelsen og likviditeten i aksjen», skriver analytikeren.