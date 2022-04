Facebook-eieren brukte 236 mill. på sikkerhet rundt toppsjefen

Et «overordnet sikkerhetsprogram» skal ivareta sikkerheten til Metas toppsjef Mark Zuckerberg. I tillegg får han over 80 millioner kroner som skal dekke ekstra sikkerhetstiltak.

SIKKERHET: Meta betaler for både sikkerhetspersonell og privatfly for toppsjefen Mark Zuckerberg.

Hvert år bruker Facebook-eieren Meta millioner på sikkerhet knyttet til både toppsjef Mark Zuckerberg og driftsdirektør Sheryl Sandberg.

I en nylig kunngjøring fra selskapet kommer det frem at kostnadene knyttet til sikkerhet rundt Zuckerberg var på 26,8 millioner dollar, tilsvarende 236 millioner kroner, i 2021.

Det var rundt seks prosent mer enn året før, da regningen havnet på 25,3 millioner dollar.

«Økte kostnader i 2021 skyldes i hovedsak private reiser, kostnader knyttet til sikkerhetsprotokoller gjennom covid-19-pandemien, og økning i markedsprisen for sikkerhetspersonell», skriver selskapet.

Brukte 14 mill. på privatfly

Det «overordnende sikkerhetsprogrammet» til toppsjefen kostet i 2021 selskapet 15,2 millioner dollar.

«Under Zuckerbergs overordnede sikkerhetsprogram betaler vi for kostnader relatert til personlig sikkerhet for Zuckerberg og hans boliger og under personlige reiser, inkludert årlige kostnader for sikkerhetspersonell for hans sikkerhet, og anskaffelse, installasjon og vedlikehold av visse sikkerhetstiltak for hans boliger», skriver Meta.

I tillegg får han årlig 10 millioner dollar før skatt som han selv kan bruke på sikkerhet utover det Meta i utgangspunktet dekker. Disse pengene skal gå til ekstra personell, utstyr, tjenester, eiendomsforbedringer og andre sikkerhetsrelaterte kostnader.

Også private reiser med privatfly dekkes av Meta. Her brukte selskapet i fjor 1,6 millioner dollar, tilsvarende 14 millioner kroner, noe som var noe mindre enn årene før.

Meta forklarer pengebruken med Zuckerberg er «synonymt» med selskapet. Selskapet skriver også at negative assosiasjoner med selskapet «direkte assosieres med, og ofte overføres til» Zuckerberg.

Utgjør nesten hele godtgjørelsen

Fra 2022 vil selskapet også ta regningen for bruk av Zuckerbergs egne privatfly, kommer det frem i rapporten.

«For reiser Zuckerberg gjennomfører med flyet eid av Zuckerberg, betaler vi et beløp som står i forhold til markedsprisene for sammenlignbare reiser», skriver Meta i kunngjøringen.

Sikkerhetsbudsjettet rundt Zuckerberg utgjør nesten alle kostnader Meta har til toppsjefen. Zuckerberg tar kun ut én dollar i lønn årlig, og har sagt fra seg alle bonusprogrammer.

Som nevnt betaler også Meta for sikkerheten til driftsdirektør Sheryl Sandberg. I 2021 var regningen for dette på rundt ni millioner dollar. På toppen av dette brukte selskapet 2,3 millioner dollar på kostnader knyttet til privat bruk av privatfly.