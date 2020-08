Sparebanken Vest-sjefen rustet for offshoretap: – Ingen tvil om at det er krevende

Regionbanken setter til side 143 millioner til utlånstap, men har så langt opplevde lite faktisk mislighold. Den store utfordringen er en offshoresektor i krise.

VERST I OFFSHORE: Jan Erik Kjerpeseth la frem et lavere overskudd i andre kvartal sammenlignet med fjoråret. Vis mer Eivind Senneset

Publisert: Publisert: 13. august 2020 19:18

Ifølge konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth er bankens tapsavsetning i kvartalet, på 143 millioner, for det meste i offshoresektoren.

– Det som er utfordringen vår er offshore, sier han til E24.

Sparebanken Vest-sjefen la torsdag frem kvartalsrapporten for banken, som har sitt hovedområde i Vestland og Rogaland fylke og er landets tredje største sparebank.

Sparebanken Vest i andre kvartal Netto driftsinntekter falt til 1,1 milliarder kroner fra 1,18 milliarder i andre kvartal 2019.

Samtidig endte resultat før nedskrivninger og skatt på 754 millioner, mot 799 millioner i fjorårsperioden.

Nedskrivninger i utlånsporteføljen steg til 143 millioner i kvartalet, fra 4 millioner i fjor.

Det bidrar til at resultatet etter skatt svekkes, til 497 fra 660 millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

Reduserte eller ingen avdrag

Offshorerederiene har blitt kastet ut i en ny krise etter oljeprisfall og coronauro, før mange hadde kommet til hektene igjen etter forrige oljenedtur.

Sparebanken Vest har 1,3 milliarder i utlån til offshorebransjen, fordelt på ni låneengasjementer.

Av disse er det syv som betaler reduserte avdrag, mens to av aktørene ikke betaler fordi de er under restrukturering, ifølge konsernsjefen.

– Det er ingen tvil om det er krevende, sier Kjerpeseth, som legger til at bankens eksponering er «moderat». Den er på 0,8 prosent av totale utlån.

– Selv om det ser mørkt ut så opplever vi at vi har en brukbar portefølje, hensyntatt segmentet vi er i, sier han.

Oljeselskapene har igjen funnet frem sparekniven, med det resultat at leverandørenes inntekter blir rammet.

Konsulent- og analysebyrået Rystad Energy har anslått at global etterspørsel etter leverandørtjenester vil falle med en fjerdedel i 2020.

De neste årene vil oljeselskapene bruker litt mer penger igjen, men pengebruken vil i 2023 fortsatt være lavere enn i 2019, var Rystads prognose i juni.

Kjerpeseth peker på problemet med lav aktivitet.

– Det er mangel på kontrakter og oppdrag, og selvfølgelig ekstrem tøff konkurranse om de oppdragene som finnes. Det har vært betydelig overkapasitet lenge, men etter corona har det bare blitt enda mer krevende, sier han.

To tredjedeler tilbake i jobb

Landets største bank DNB meldte om flere lyspunkt i norsk økonomi ved tallslippet for andre kvartal. Kjerpeseth ser også positive tendenser i sparebankens tall, til tross for tøffe tider i økonomien.

– Fremtidsutsiktene er bedre enn ved utgangen av forrige kvartal, sier han.

Konsernsjefen peker på at boliglån med avdragsfrihet har falt fra 14 til to milliarder kroner etter at to tredjedeler av kundene under ordningen på grunn av permittering, nå er tilbake i jobb.

Samtidig er nivået på avdragsfrihet for bedriftskunder tilbake til nivåene før coronakrisen, påpeker han.

– Det er viktig at to tredjedeler er tilbake i jobb. Og så fortjener myndighetene skryt for de tiltakene som kompenserer og hjelper næringslivet.

Rigget for langvarig krise

Da sparebanken gikk ut av første kvartal var 5,4 milliarder av utlånene til bedriftsmarkedet påvirket av coronakrisen, men tallet har nå falt til 3,1 milliarder.

Kjerpeseth sier at de faktiske tapene i banken er lave, på 17 millioner kroner i andre kvartal. Banken har heller ikke sett noen negativ utvikling i betalingsmislighold i bedriftsmarkedet.

Han mener likevel det er for tidlig å avblåse krisen.

– Vi rigger oss for at dette kan bli langvarig. Vår opplevelse er at det er bedrifter der ute som tålte en runde med nedstenging, men som ikke er like godt rustet for runde to og tre hvis det kommer.

