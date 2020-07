Skrekktall for Sats: Regner med coronasmell på 520 millioner

Coronaviruset rammet Sats hardt i andre kvartal. Selskapet tror coronaviruset fjernet 520 millioner kroner i omsetning og 270 millioner fra driftsresultatet.

Treningskjeden Sats har blitt hardt rammet av coronarestriksjonene innført i mars. Først i midten av juni fikk treningssentrene åpne igjen.

Det vises i kvartalresultatene som ble lagt frem torsdag morgen.

Den negative effekten av coronaviruset på driftsinntektene estimerer selskapet til 520 millioner kroner i kvartalet.

Driftsresultatet (ebitda) ble på 298 millioner kroner, og selskapet regner med at coronaviruset ga en nedgang i driftsresultatet på 270 millioner kroner. Kvartalet endte 114 millioner kroner i minus for treningskjeden.

Medlemsmassen falt med fem prosent i tremånedersperioden til 652.000 medlemmer i hele Norden.

Bedre enn fryktet

Til tross for at omsetningen falt fra rett over milliarden i fjor, til 744 millioner i år, er tallene bedre enn enkelte ventet. I en analyse datert 1. juli skriver Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige, at han ventet en omsetning på 685 millioner.

Sparebank 1 Markets opererer med en kjøpsanbefaling på Sats-aksjen, og et kursmål på 28 kroner per aksje. Aksjen stengte onsdag til 20,55 kroner.

– Vil være enda sterkere etter krisen

Videre tror selskapet at driften vil bedre seg.

– Den negative effekten av coronaviruset er signifikant. Jeg tror imidlertid virkelig at vi vil være enda sterkere følge av krisen, sier administrerende direktør Sondre Gravir i forbindelse med kvartalsrapporten.

– Videre er Sats veldig godt posisjonert. Vi har sterke og store treningssentre og utdannede ansatte. Derfor er vi i stand til å levere en profesjonell, positiv og sikker opplevelse med smittevernstiltak på plass. Vi ser allerede at medlemmene kommer tilbake i et høyere tempo enn vi forventet, sier Gravir.

Åpner for oppkjøp

Fokuset fremover vil ligge på å få kundene tilbake og hente inn igjen inntektstapet i første og andre kvartal, går det frem av rapporten.

Selskapet lufter tanken om oppkjøp av flere sentre.

– I tillegg til å hente inn igjen den organisk veksten, tillater selskapets finansielle styrke en aktiv deltagelse i bransjekonsolidering om attraktive muligheter skulle dukke opp etter coronakrisen, skriver Sats i kvartalsrapporten.

Størst fall i Norge

Treningssentrene i Norge stod for 46 prosent av kjedens inntekter i fjor. I andre kvartal falt omsetningen på norske sentre med 217 millioner, tilsvarende 65 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sett bort fra statlige subsidier. Med subsidier var omsetningsfallet på 47 prosent.

Omsetningen i Norge var på 249 millioner i kvartalet, mens resultatet før skatt endte på minus to millioner kroner.

Sats har fått statlige kompensasjoner i Norge til 84 millioner kroner fra mars til juni, opplyser selskapet. For hele kjeden bidro statlige bidrag til å dempe inntektsfallet med 126 millioner kroner.

Sats har treningssentre i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

I Sverige, som har hatt langt mildere smitterestriksjoner, gikk inntektene opp i andre kvartal. Omsetningen økte med 6 prosent til 346 millioner norske kroner, mens driftsresultatet falt med to prosent til 88 millioner kroner.

I Finland og Danmark falt inntektene med henholdsvis 28 og 31 prosent i årets andre kvartal.