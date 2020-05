Schibsteds resultater faller mer enn ventet i første kvartal

Schibsted er sterkt påvirket av coronakrisen og kan derfor ikke gi noe klar guiding for 2020. Men forbedringsprogrammet fortsetter, og i 2021 skal mediehusenes kostnader kuttes med 500 millioner kroner.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund presenterer resultat for første kvartal onsdag. Vis mer Terje Bendiksby

6. mai 2020

Schibsted leverer et brutto driftsresultat (ebitda) på 700 millioner kroner i første kvartal, ned fra 856 millioner kroner på samme tid i fjor.

På forhånd ventet analytikerne en ebitda på 785 millioner kroner, ifølge tall fra Infront.

– Med tanke på den enorme innvirkningen Covid-19-pandemien har på hverdagen, global økonomisk aktivitet og våre virksomheter, er første kvartal i 2020 tilfredsstillende for gruppen, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i rapporten.

Ekskludert de internasjonale rubrikktjenestene i Adevinta falt ebitda 32 prosent til 285 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Adevinta presenterte sine resultater tirsdag.

Totalt faller resultatet etter skatt til et underskudd på 385 millioner kroner fra et overskudd på 320 millioner i samme kvartal 2019. Her var det ventet 228 millioner kroner i pluss.

Kostnadskutt i mediehusene

For mediehusene har Schibsted et mål om å kutte kostnadene med 500 millioner kroner i 2021 sammenlignet med 2019. Mer enn 100 millioner av dette skal tas i andre halvdel av 2020.

Til tross for rekordhøy trafikk til mediehusene etter virusutbruddet, er første kvartal preget av et svakt og svingende annonsemarked.

Totalt falt annonseinntektene 18 prosent til 529 millioner kroner for mediehusene i kvartalet. Driftsresultatet (ebitda) for mediehusene endte dermed 68 prosent lavere enn i fjor på 39 millioner kroner.

Coronakrisen gir stor usikkerhet i 2020

Målet om en inntektsvekst for de nordiske markedsplassene på 8–12 prosent på mellomlang til lang sikt opprettholdes, men på kortere sikt ventes det av coronakrisen vil ha en markant påvirkning på resultatene.

«Vi er ikke på dette tidspunktet i posisjon til å gi klar guiding om virkningen av Covid-19 for hele 2020, da det er stor usikkerhet om varigheten av restriksjoner knyttet til pandemien og de økonomiske konsekvensene for våre kunder og brukere», heter det.

Schibsted får i hovedsak inntekter fra digitale markedsplasser som Finn.no i Norge og Blocket i Sverige, låneformidleren Lendo og mediehus som VG, Aftenposten, Aftonbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

I tillegg kommer vekst-satsingen, der leveringstjenestene Helthjem Netthandel, Morgenlevering og Svosj samt prissammenligningstjenesten Prisjakt inngår.

For ordens skyld: E24 er et heleid datterselskap av Schibsted. Enkelte journalister i E24 har aksjer i Schibsted gjennom bedriftens aksjespareprogram.