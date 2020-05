Tesla-sjef Elon Musk har fått gigantbonus verdt 7,35 milliarder

Gigantbonusen tildeles etter at Teslas markedsverdi har ligget over 100 milliarder dollar i en lengre periode.

Vis mer Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Oppdatert: 29. mai 2020 06:26 , Publisert: 28. mai 2020 23:19

Tesla-sjef Elon Musk inngikk i sin tid en svært lukrativ bonusavtale med elbilprodusenten. Nå er han tildelt første del av denne pakken.

Det kommer frem i selskapets tilleggsdokumenter til generalforsamlingsinnkallingen som ble offentliggjort sent torsdag kveld.

Totalt har Tesla-sjefens bonuspakke tolv deler.

Delen av pakken som nå er utløst gis etter at Teslas markedsverdi i snitt har ligget over 100 milliarder dollar i seks måneder. I tillegg har selskapet nådd et nødvendig omsetnings- eller resultatmål.

Verdt nær 150 milliarder dollar

Musk er nå tildelt 1,68 millioner opsjoner til å kjøpe aksjer med en innløsningspris på 350,02 dollar per aksje. Torsdag avsluttet Tesla-aksjen på kurs 805,81 dollar per aksje, noe som gir en positiv differanse for Musk på 445,79 dollar per aksje.

Samlet har dermed aksjeopsjonene en verdi på 752,79 millioner dollar, tilsvarende 7,35 milliarder kroner, basert på sluttkursen torsdag, ifølge E24s beregninger.

Det er ikke kjent om Musk har benyttet noen av opsjonene til å kjøpe aksjer. Opsjonene som er tildelt er gyldige i opptil fem år. I tillegg må Musk sitte på aksjene i fem år fra han har innløst opsjonene.

Elbilprodusenten Tesla var ved stengetid på Wall Street torsdag kveld verdt 149,37 milliarder dollar, tilsvarende 1.459 milliarder kroner.

Avtalt i 2018

Musks omfattende bonusprogram ble avtalt med elbilprodusenten tilbake i 2018 etter at en tidligere avtale var fullført. De tolv punktene har ulike milepæler som skal nås for at en ny del av pakken tildeles.

I tillegg innebærer avtalen at Musk ikke får utbetalt lønn fra selskapet.

Bonusprogrammet er tiårig og vil ved fullføring totalt tildele Musk mer enn 20 millioner opsjoner som alle kan byttes inn i aksjer til innløsningskursen 350,02 dollar.

Alle de tolv delene av pakken inneholder like mange aksjer, altså rundt 1,7 millioner.

For å få tilgang til neste del av bonusen må Tesla økte markedsverdien til over 150 milliarder dollar. I tillegg må enten et inntekts- eller resultatmål nås.

Skulle dette bli en realitet vil neste pakke utløses på 200 milliarder dollar. Og slik fortsetter programmet med en økning på 50 milliarder dollar i markedsverdi per gang, pluss at en av 16 milepæler knyttet til inntekter eller resultater må nås hver gang.

Les også Tesla får lov til å starte opp fabrikken i California