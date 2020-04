Norwegian skylder USA milliardbeløp: Amerikanerne vil ha full tilbakebetaling

Norwegian har i en årrekke brukt både amerikansk og britisk eksportfinansiering for å kunne bygge sitt verdensherredømme med gunstige renter. Nå ber flyselskapet alle kreditorer om å bidra i redningsoperasjonen, men USA vil ha hele gjelden tilbakebetalt.

– ExIm jobber for å sikre full tilbakebetaling av ExIm-transaksjoner på en måte som gir det beste utfallet for den amerikanske eksportøren, låntageren og andre parter involvert, sier Kevin Schweers, talsmann i det amerikanske eksportkredittbyrået – også kjent som ExIm.

ExIm har i en årrekke stilt opp med garantier og lån for Norwegian fordi selskapet har kjøpt et enormt antall fly fra amerikanske Boeing, i takt med at det norske selskapet har bygget opp flåten sin til totalt 156 fly ved nyttår.

Dette er på samme måte som Eksportkreditt i Norge kan stille med finansiering når utlendinger vil kjøpe varer fra norske eksportbedrifter.

Nå er det imidlertid ikke vekst og flykjøp som står på agendaen hos Norwegian, men krisehåndtering og overlevelse. Selskapet står på randen av konkurs på linje med en rekke andre flyselskap verden over grunnet corona-krisen.

Da må de også håndtere den enorme gjelden som var på 61,4 milliarder kroner ved nyttår. Av dette kom 21,9 milliarder fra flyfinansiering med pant i flyene, blant annet fra ExIm, mens resten er gjeld til obligasjonseiere og leasingselskaper.

1,8 av de 21,9 milliardene var knyttet til fly som er avtalt solgt.

Norwegian forsøker å få obligasjonseiere og leasingselskaper som de leier fly av, til å redusere gjelden mot at de får aksjer i bytte – men flyfinansieringen er ikke inkludert i redningspakken som er foreslått.

Det er ikke kjent hvor mange av de 21,9 milliardene som ExIm står som kreditor for, men Norwegian har lenge vært åpne på at ExIm er en av deres viktigste finansieringskilder historisk og at selskapet er «avhengig» av tilgang til ExIm og andre finansieringskilder for å kjøpe fly.

– Følger tett med på ledelsens arbeid

I tillegg til at obligasjonseierne og leasingselskapene er bedt om å bidra, ber Norwegian også aksjonærene om å bidra med frisk kapital – for fjerde gang på fire år.

På spørsmål om hvorfor ikke ExIm og de andre som har pantsikrede lån er inkludert i redningspakken, gir finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian en klar indikasjon på at det vil komme:

– Alle kreditorene våre står på listen over de vi har tenkt til å henvende oss til. Det kan være vi velger ulike tidspunkt for de ulike gruppene, men all gjeld vil bli adressert og det har alle også blitt informert om, sier Karlsen til E24.

Han var nylig ute i E24 og advarte kreditorer og aksjonærer mot å tro at en erstatning fra Boeing av betydning vil kunne komme raskt og ei heller at det vil kunne redde selskapet.

Karlsen sier at han ikke ønsker å kommentere forholdet til enkelte kreditorer som ExIm, men han bekrefter at de er i dialog:

– Alle kreditorer og all gjeld vil bli adressert, og det har vi gitt beskjed til alle om. Vi har en løpende dialog med ExIm og andre kreditorer, sier Karlsen.

Amerikanerne bekrefter også at de er i dialog og at de følger med:

– Export-Import Bank of the United States følger tett med på Norwegian-ledelsens arbeid med å innfri kravene til den norske regjeringens statsgarantiprogram, sier Schweers.

– ExIm er i pågående diskusjoner med Norwegian når det kommer til redningsplanen som er skissert av norske myndigheter, fortsetter han.

– Det er helt klart fremdrift

I en situasjon der de fleste ansatte er permittert eller sagt opp, det nesten ikke er billettbestillinger og inntekter og mange kostnader fortsatt løper, tømmes kassen til Norwegian raskt.

Norwegian begynte allerede for nesten to år siden en stor restrukturering, men for å møte corona-krisen har man måttet gå drastisk til verks. Nå jobbes det iherdig for å innfri kravene i den norske regjeringens statlige lånegaranti.

Der må Norwegian både sikre at kreditorene går med på rentefritak i perioden garantien gjelder, og selskapet må styrke egenkapitalen med minst 2,7 milliarder.

– Er det fremdrift i diskusjonene med kreditorene deres?

– Det er helt klart fremdrift. Vi har holdt på en stund nå, men det er tøffe diskusjoner med stort sett alle, sier Karlsen og legger til at man jobber for og håper på en løsning frem mot den ekstraordinære generalforsamlingen 4. Mai.

– Er det noen andre veier for dere enn den pakken som er lansert og den norske statlige lånegarantien?

– Det vi har sagt er at vi skal jobbe for å nå de kravene norske stat har satt, men samtidig få til en løsning som går utover det. Ingen vet hvor lenge dette vil vare, men det er planen nå og skulle vi ikke få til dette så får vi heller vurdere hva vi da gjør.

– Dere har jo virkelig blitt en folkeaksje nå – uten noen dominerende aksjonærer utenom Folketrygdfondet. Hva gjør det med prosessen nå, blant annet med tanke på å få støtte på generalforsamlingen?

– Vi er opptatt av å finne en løsning med kreditorene, slik vi har kommunisert til markedet og gjennom innkallingen. Vi forsøker å få kreditorene med på en konvertering av gjeld, slik at har en egenkapitalgrad som ender godt over det staten krever i sine vilkår, sier Karlsen og fortsetter:

– Det er svært viktig for oss å kunne fortelle aksjonærene om historien om hvordan vi tenker å komme ut av den corona-situasjonen – for å overbevise om at det er et selskap som er verdt å investere i.

Norwegians forslag til redningsplan Den 8. april, i påskeuken, sendte Norwegian ut et omfattende forslag til en redningspakke – som både skal sørge for at selskapet kan innfri kravene til den statlige norske lånegarantien og at man får styrket balansen for fremtiden. I forslaget kommer det frem at selskapet ønsker å konvertere obligasjon- og leasinggjeld til aksjer, noe som vil redusere gjelden og styrke egenkapitalen.

Norwegian har 5,7 milliarder i obligasjonsgjeld og 38,8 milliarder i leasinggjeld. I tillegg kommer om lag 17 milliarder i andre flyfinansieringslån, men i forslaget legges det ikke opp til konvertering av denne.

I tillegg vil selskapet hente inn opp mot 400 millioner kroner i frisk egenkapital i en emisjon med mulighet for 100 millioner til i en reparasjonsemisjon. Planen vil redusere eierandelen som dagens aksjonærer har betraktelig

Det er i dag 163,6 millioner aksjer i Norwegian. Ved full konvertering er det snakk om opp til 388,2 milliarder aksjer for leasing-kreditorene og 56,8 milliarder aksjer for obligasjonsholderne.

Hvis all denne gjelden konverteres til 0,1 krone per aksje vil dagens aksjonærer sitte igjen med 0,04 prosent av selskapet.

Hvis man kun konverterer obligasjonsgjelden, så vil aksjonærene sitte igjen med 0,29 prosent i verste fall.

Legger man til grunn en konverteringskurs på 1 kroner per aksje, samt regner med at Norwegian bare må konvertere nok obligasjonsgjeld til å dekke den egenkapitalen de vil trenge i tillegg til en emisjon på 500 millioner kroner, så vil dagens aksjonærer sitte med 6,84 prosent.

Selskapet har også bedt om fullmakt til låne opp til 10 milliarder kroner etter at redningsplanen er gjennomført, i form av konvertible lån som kan byttes om til aksjer. I tillegg åpner de for å hente mer penger gjennom å trykke opp ytterligere 50 prosent flere aksjer Vis mer vg-expand-down

Har pant i fly

Kevin Schweers, talsmann i ExIm, sier at ExIm under corona-pandemien jobber flittig for å sikre at amerikansk eksport fortsetter.

ExIm bekrefter at de er i dialog med Norwegian, og E24 har spurt om ExIm vil delta i restruktureringen, men det amerikanske eksportkredittbyrået er klar i sin tale på at man ikke ønsker å ettergi gjeld:

– ExIm jobber iherdig med kunder og låntagere for å sikre at ExIm-transaksjoner blir fullt tilbakebetalt, samtidig som det gis så mye fleksibilitet som mulig i denne utfordrende perioden, sier Schweers.

ExIm sier på generelt grunnlag at de tar pant i selve flyet når de gir lån til kunder som kjøper amerikansk produserte fly. I Norwegians årsrapport fra 2018 kommer det også frem at «fly i konsernet er finansiert med garantier fra morselskapet og / eller den amerikanske ExIm-banken» og at «eide fly er brukt som sikkerhet».

– Når det gjelder leasingselskapene, kan dere overlevere flyene og bli kvitt gjelden uten å få krav eller andre kostnader?

– Vi har gått ut med en forespørsel til leasingselskapene som et ledd i prosessen. Vi er opptatt av å finne en løsning der alle kreditorer føler seg likebehandlet i forhold til den posisjonen de sitter i. Altså at det er en balansert løsning hensyntatt hvilken pant og risiko man sitter på, sier Karlsen.

Britiske motorer ga britisk lån – på amerikansk fly

Det er ikke bare til den amerikanske eksportkredittbanken at Norwegian skylder penger – de har nemlig også tatt lån i milliardklassen via den britiske eksportfinansieringsordningen, UK Export Finance (UKEF).

Norwegian og andre flyselskap har nemlig kunnet skaffe eksportfinansiering i Storbritannia, selv om flyene er produsert i USA (som med Boeing-flyene til Norwegian) eller i Frankrike hos Airbus.

Det britiske eksportkredittbyrået er imidlertid ordknappe om situasjonen nå, og de vil ikke kommentere hvor mye av gjelden Norwegian har nedbetalt eller om eksportkredittbyrået fortsatt er på kreditorlisten.

«Vi har ikke muligheten til å kommentere fordi dette er kommersielt sensitivt», skriver pressekontakt Claire Lynch i UK Export Finance i en e-post.

Norwegian fikk i 2017 støtte til kjøp av Boeing 787-fly med britiske Rolls-Royce-motorer fra britenes eksportkredittbyrå.

Dette var første gangen UK Export Finance inntok en ledende rolle i finansieringen av Boeing-fly. Støtten dette året gjaldt til sammen 13 fly som ble levert til Norwegian, Polish Airlines og leasingselskapet Avolon.

Norwegian fikk en såkalt kjøpskreditt på 437 millioner pund, ifølge UKEFs regnskap. Det tilsvarte 4,65 milliarder kroner med datidens valutakurs.

Ordningen innebærer at eksportkredittbyrået garanterer for lånet en bank gir til en utenlandsk kjøper, i dette tilfellet Norwegian.

Standard praksis er at lånet tilbakebetales over en periode på to år eller lenger. På en kreditorliste Norwegian ga i slutten av 2018, var UK Export Finance oppført med et utestående beløp på 2,85 milliarder kroner for finansiering av tre fly.