Børssmell for Røkke: Aker BioMarine faller i noteringen

Pilene peker nedover for krillselskapet etter ukens første børsnotering på Oslo Børs.

Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 6. juli 2020 09:27 , Publisert: 6. juli 2020 09:17

Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker BioMarines første handel som børsnotert selskap ble gjort på 111 kroner da Børsen åpnet mandag morgen.

Det er betydelig lavere enn tegningskursen på 115,85 kroner i emisjonen som ble gjort i forkant av børsnoteringen.

Noen minutter ut i handelsdagen har aksjen falt videre, og handles i skrivende stund for 108,84 kroner. Det er en nedgang på 6,05 prosent fra tegningskursen.

Det gir selskapet en markedsverdi på i overkant av 9,5 milliarder kroner, rundt 600 millioner kroner lavere enn da tegningskursen ble satt for halvannen uke siden.

Selskapet hentet 2,15 milliarder kroner i kapitalinnhentingen før børsnoteringen. Pengene skal brukes til å styrke den finansielle posisjonen, inkludert tilbakebetaling av et aksjonærlån til Aker på rundt 90 millioner dollar.

Hovedeier Aker, hvor Røkke er største aksjonær, vil bli sittende med en eierandel på 78 prosent etter emisjonen.

Basert på kursen i skrivende stund har markedsverdien på Akers aksjer i krillselskapet falt med 480 millioner kroner fra kapitalinnhentingen, basert på E24s beregninger.

Les også Aker BioMarine skal tilbake på børs: Investerer 150 millioner i ny norsk fabrikk

Har 500 ansatte

Børsnoteringen kommer snaut syv og et halvt år etter at Aker BioMarine sist var børsnotert.

– Vi er et helt annet selskap nå enn det som var på Oslo Børs før. Vi har gått fra å primært være et fiskeriselskap til å være et bioteknologi- og merkevareselskap, sa administrerende direktør Matts Johansen til E24 da noteringen ble kjent midten av juni.

Han har selv jobbet i selskapet i 10 år og har vært administrerende direktør de siste 5 årene.

– Vi har investert mye i disse årene og vi har begynt å vise lønnsomhet. Vi lager produkter som bedrer helsen til folk og vi skal gjøre det på en bærekraftig måte, fortsetter han.

Selskapet har nå 500 ansatte og er i kraftig vekst.

Selskapet har de siste to årene i snitt vokst omsetningen med 41 prosent årlig, fra 124 millioner dollar i 2017 til 246 millioner dollar i 2019.