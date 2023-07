En gruppe investorer byr 17,2 milliarder kroner for Kahoot

En gruppe investorer, inkludert Goldman Sachs Asset Management, har lagt inne et bud på 35 kroner per aksje for selskapet.

Konsernsjef i Kahoot Eilert Hanoa.

Saken oppdateres...

Kahoot melder fredag ettermiddag at en gruppe investorer har lagt inn et bud på selskapet for 17,2 milliarder kroner.

Handelen i Kahoot-aksjen ble kort tid i forkant handelsstanset i påvente av en melding fra selskapet.

General Atlantic, fond forvaltet av Goldman Sachs Asset Management, er blant investorene som har lagt inn bud. I tilbudet fra investorgruppen heter det at de vil kjøpe selskapet for 35 kroner aksjen.

Budet fra investorgruppen blir gjort gjennom Kangaroo BidCo, et nyopprettet norsk selskap, opprettet av Goldman Sachs Asset Management.

De øvrige investorene er Kirkbi Invest og Glitrafjord.

Kahoot-aksjen skyter opp over 10 prosent på Oslo Børs etter oppkjøpstilbudet.

Da handelen i Kahoot-aksjen ble stanset klokken 12.20 fredag, lå kursen på like over 30 kroner.

Styret anbefaler budet

Styret, ekskludert medlemmene som ikke har interessekonflikter, anbefaler at budet godtas, heter det i meldingen. Budet er det beste og siste budet som vil bli fremstilt, ifølge meldingen.

– Styret mener budet er i beste interesse for selskapets aksjonærer, og at budet vil komme våre ansatte, kunder og partnere til gode. Styret anbefaler budet da det representerer en fair verdsettelse av selskapet, samt betydelig muligheter for å akselerere selskapets reise for å bli den ledende læringsplattformen i verden, sier styreleder Andreas Hansson, i en kommentar.

– Ettersom behovet for læring både hjemme, på skolen og på jobb fortsetter å vokse, er jeg spent på hvilke muligheter dette partnerskapet gir for våre brukere, partnere og arbeidere på tvers av Khoot-gruppen, sier administrerende direktør Eilert Hanoa.

Kahoots aksjekurs har steget nesten 60 prosent så langt i år, ifølge tall fra Infront.