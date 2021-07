Den kinesiske sentralbanken: Vil fortsette press mot kryptomarkedet

Sentralbanken i Kina har gjennomført en rekke reguleringer mot både utvinning og handel i kryptovaluta den siste måneden. Nå varsler myndighetene ny lov.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lørdag uttalte sentralbanken i verdens mest folkerike land at man vil fortsette å holde presset oppe mot kryptovalutabransjen.

Kinas sentralbank opplyser at de også vil overse kinesiske finansplattformer for å se om de overholder retningslinjene de har blitt pålagt, ifølge Bloomberg.

Lørdag stiger prisene på de største kryptovalutaene. Bitcoin er opp 2,89 prosent og handles til en pris på 41.550 dollar, ifølge tall fra coinmarketcap klokken 10.00 lørdag morgen.

Slått ned på krypto og tek

Kinesiske myndigheter slo ned på både kryptohandel og kryptoutvinning i Kina etter kraftig prisvekst i valutaene forrige måned.

Myndighetene er redde for at valutaen øker risikoen for bedrageri, hvitvasking og overdreven energibruk i forbindelse med utvinning.

Samtidig som kryptoselskapene har fått det tøffere i Kina, startet landet i fjor testing av sin egen digitale Yuan, som kan komme til konkurrere med flere kryptovalutaer.

Den siste tiden har Kina også tatt et oppgjør med teknologiselskapene i landet. Verdens største børsnotering ble stanset bare få dager før aksjen skulle bli tatt opp til handel. Grunnlegger Jack Ma forsvant sporløst fra offentligheten i flere måneder etterpå. Morselskapet Alibaba fikk så en bot på 23 milliarder kroner, den største av sin art i kinesisk historie.

Et annen kinesisk tek-gigant, skysstjenesten Didi, kom seg på børs i New York, tross protester fra kinesiske myndighetene. Like etter gjorde myndighetene det umulig å lage nye brukere og å laste ned appen. Nå må kinesiske tek-selskap søke om å få notere seg på børs i utlandet.

Det strammere grepet om tek-selskapene i Kina førte til svimlende milliardtap og har fått E24-kommentator Sindre Heyerdahl til å omtale det å sitte på kinesiske aksjer som «risikosport».

Lover ny lov

Sentralbanken sier også i sine uttalelser lørdag at de vil jobber videre for å slå ned på tjenester med stor finansiell risiko og at de vil redusere antallet høyrisiko finansplattformer i landet.

Nye lover er underveis skriver banken, og det jobbes med å utvikle en «finansiell stabilitetslov» i landet. Sentralbanken sier til tross for deres harde linje at deres monetære retningslinjer skal være fleksible, spissede, rimelige og proporsjonale i tiden fremover.

