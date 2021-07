Kahoot-sjefens aksjer barbert med 400 mill. etter kursras

Aksjen raser 16,7 prosent etter handelsoppdatering.

Quiz- og læringsselskapet Kahoot er dagens foreløpige taper. Styreleder Eilert Hanoa i bakgrunnen.

Hovedindeksen åpnet flatt onsdag, men stiger svakt i 10-tiden med en oppgang på 0,32 prosent. Det etter nedgang i Asia i morgentimene og en blandet avslutning på Wall Street tirsdag.

Før børsåpning kom Kahoot med en handelsoppdatering. Der kom det frem følgende:

De fakturerte inntektene landet på 20,6 millioner dollar, eller 179 millioner kroner, i andre kvartal, en vekst på 114 prosent fra samme periode i fjor.

Samlet hadde Kahoot 933.000 betalende abonnenter ved utgangen av kvartalet, opp fra 760.000 stykker ved utgangen av første kvartal. Av økningen på 173.000, kommer 140.000 fra oppkjøpet av Motimate, som betyr en netto organisk vekst på 33.000.

Antallet aktive kontoer passerte 29 millioner stykker i perioden.

Det gjentas en ambisjon om at de fakturerte inntektene ender på mellom 90 og 100 millioner dollar i 2021. Antallet betalende abonnementer ventes å nå 1,1 millioner i løpet av året.

Ifølge analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities var både inntektstallet, veksten i aktive kontoer og antallet nye betalende brukere svakere enn ventet. Hun ventet derfor at aksjen ville falle i dag.

Aksjen falt 10 prosent fra start, og nedgangen tiltar. I skrivende stund er aksjen ned 16,7 prosent - som den klart mest omsatte.

Store utslag

Nest største aksjonær i Kahoot er toppsjef Eilert Hanoa gjennom investeringsselskapet Glitrafjord as, som kontrollerer 41,2 millioner aksjer.

Disse var før børsåpning verdt 2,4 milliarder kroner, mens de etter et kursfall på 16 prosent har en verdi på i overkant av 2 milliarder kroner.

Dermed har nær 400 millioner kroner i aksjeverdier forduftet for Hanoa på en knapp halvtime.

Etter ti minutters handel er aksjen dagens foreløpige taper, samtidig slår den automatiske handelsstansen inn. Såkalte automatiske handelsstopp er et av verktøyene Oslo Børs har for å gi investorene tid til å tenke seg om, når en aksje beveger seg mye på kort tid i den ene eller andre retningen.

Kahoot var blant de store vinnerne på Oslo Børs i fjor, men har i år fått hard medfart. Før dagens fall var aksjen ned 55 prosent fra toppnivået. Analytikere har forklart den tunge børsperioden med blant annet den overordnede nedsablingen av en rekke vekstaksjer på grunn av frykt for høyere renter. Vekstaksjer er aksjer som prises høyt i forhold til inntjening fordi aksjonærene forventer fremtidig vekst.

Nylig ble aksjen også tynget av at en av storeierne, Jan Haudemann-Andersen, solgte unna aksjer for 667 millioner kroner og reduserte dermed sin eierandel fra 11 til 8,5 prosent

Stiger etter strategiendring

Investeringsselskapet Carbon Transition, tidligere kjent som seismikkselskapet Axxis Geo Solutions stiger syv prosent etter melding om strategiendring.

De har tidligere meldt at de ønsker å endre den strategiske retningen, og har bestemt at de vil endre selskapet til et investeringsselskap som bidrar til reduksjon av karbonutslipp.

Selskapet har gjort sin første investering under den nye strategien ved å investere i et konvertibelt lån med pålydende verdi på 30 mill. i Arbaflame.

Sistnevnte selskap har i ti år utviklet svarte pellets fra bioavfall.