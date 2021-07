Sjeføkonom fnyser av kryptovaluta: – Kan like gjerne kjøpe mummikopper

Etter flere meldinger på Twitter har makroøkonom Jan Ludvig Andreassen fått en åpenbaring. – Jeg visste ikke at kryptomiljøet var så evangelisk av natur, sier han. Men nå må Andreassen tilbake på skolebenken, mener kryptoekspert.

Jan Ludvig Andreassen er en rutinert makroøkonom, men også en aktiv bruker på det sosiale mediet Twitter.

I det siste har han publisert en rekke kryptorelaterte innlegg, hvor flere av disse omtaler mulige regulatoriske grep fra amerikanske myndigheter.

– Man kan miste alt. Hele markedet kan forsvinne med et pennestrøk, det kan bli forbudt, sier han til E24, og legger til at myndighetene kan komme på banen «når som helst».

Andreassen har ingen tro på at bitcoin eller annen kryptovaluta vil overta som betalingsmiddel, noe som kommer tydelig frem i flere av hans meldinger. Det har skapt reaksjoner fra kryptomiljøet, men det bekymrer ikke makroøkonomen.

– Folk må få slå seg litt løs, men det er ikke en debatt jeg har lyst til å delta i.

Har invitert til debatt

Torbjørn Bull Jenssen, administrerende direktør i investeringsselskapet Arcane Crypto, har fulgt Andreassens Twitter-meldinger den siste tiden, og forteller at han har invitert makroøkonomen til debatt ved flere anledninger.

– Men han svarer ikke, det er jo nærmest en monolog han driver med, sier han til E24.

Sjeføkonom Andreassen forklarer at kona er finsk, og at de derfor har «masse mummikopper hjemme». Noen av dem har doblet seg i verdi under pandemien, registrerer han, uten at det endrer hans stilling til kryptovaluta som ikke-finansiell aktiva.

– Men kryptoverden er som mummikopper, man kan like gjerne kjøpe det. Det gir ingenting, og er ikke noe du trenger, sier Andreassen.

Arcane-sjefen vil ikke gå med på at bitcoin og annen kryptovaluta ikke er finansiell aktiva, og peker på den økende graden av institusjonelle investeringer i markedet.

– Men det kan ha en parallell til mummikopper og pins med tanke på at det er en knapphet i markedet. Samtidig har bitcoin 12 år på baken med massiv innovasjon og utvikling av programvare, infrastruktur og bruksområder, understreker han.

Økende aksept

Konfrontert med uttalelsene peker Bull Jenssen blant annet på en rapport fra Goldman Sachs i mai hvor analytikere diskuterer hvorvidt kryptovaluta burde ansees som en ny aktivaklasse. En knapp måned etterpå kunne CNBC melde at investeringsbanken åpnet for bitcoinhandel etter å ha inngått en avtale med Galaxy Digital.

I en fersk undersøkelse fra Goldman Sachs kommer det også frem at rundt halvparten av familiekontorene i bankens portefølje ønsker å investere i kryptovaluta. Det kan bety økende aksept av kryptovaluta blant velstående familier, skriver Bloomberg.

– Når sist kjøpte Goldman Sachs mummikopper? Når sist ble pins innført som nasjonalvaluta, som i El Salvador, spør Bull Jenssen, og legger til:

– Han virker ikke å ha fått med seg momentet av ordentlig tung institusjonell kapital som er inne i kryptomarkedet, da er det rart å påstå at det ikke har noe for seg, mener Bull Jenssen.

– Krypto gir ingenting

Men Andreassen omtaler kryptomarkedet som en «heroisk virkelighetsflukt av intelligente folk som vil skape en ny verden med avkastning der den egentlig ikke finnes», og anbefaler småsparere å investere i følgende aktivaklasser:

Kontanter, gull eller sølv

Renteprodukter

Eiendom

Aksjer

Særlig fremhever Andreassen aksjer som et godt tilskudd til investeringsporteføljen ettersom man da får tilgang til fordelene i de tre andre aktivaklassene.

– Da får man likviditet, renter og inflasjonssikring, i varierende grad. Men det er også en fjerde fordel med aksjer, og det er effekten av renters rente, poengterer han.

– Jeg tror kryptointeressen har mye med den frustrasjonen unge, intelligente mennesker har med avkastningsbildet nå om dagen, det er ingen renter å få og motgang i eiendomsmarkedet, sier Andreassen, og viser til et sitat fra milliardær Warren Buffet.

– Ingen later til å være interessert i å bli rik sakte, alle skal tjene penger i en fei.

Kryptotoppen Bull Jenssen argumenterer med at bitcoin sikrer «kontinuerlig likviditet» gjennom et døgnåpent marked.

– Da kan du komme deg ut av en posisjon akkurat når du måtte ønske det, i motsetning til andre aktiva, sier han.

Videre forklarer at han at en «viktig forskjell» mellom mummikopper og bitcoin er at førstnevnte styres av et enkelt selskap.

– Mens knappheten av bitcoin sikres av et globalt og desentralisert nettverk, forklarer han.

Torbjørn Bull Jenssen, toppsjef i Arcane Crypto, mener Andreassen må tilbake på skolebenken. Vis mer byoutline Fotograf Sveinung Bråthen / Arcane Crypto

Må tilbake på skolebenken

Bull Jenssen forteller at han har «stor respekt» for Andreassen, og vedgår at mye av materialet økonomen har publisert er av god kvalitet. Han påpeker imidlertid at det «ikke er noe poeng å være hodeløst for eller mot krypto».

– Han er flink på mye, men akkurat her har han ikke den nyansen og skarpheten han ellers har, mener Bull Jenssen.

Han forteller at han vil følge med på Twitter-engasjementet til Andreassen, men lufter tanken om at Andreassen må tilbake på skolebenken for å holde seg oppdatert.

– Hvis han vil være en relevant makroøkonom i tiden som kommer, så er det vanskelig å se at han ikke skal ha et mer nyansert syn på hva som skjer i kryptosektoren fremover.