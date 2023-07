Tesla omsatte for 24,9 milliarder dollar i andre kvartal

Tesla økte inntektene og resultatet i andre kvartal. Samtidig falt marginene mer enn ventet.

Tesla-sjef Elon Musk.

Elbilprodusenten Tesla legger frem tall for andre kvartal etter stengetid på Wall Street.

Tesla omsatte for 24,9 milliarder dollar i andre kvartal, tilsvarende 250 milliarder norske kroner, viser selskapets ferske kvartalsrapport.

Det er opp fra 16,9 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i fjor.

På forhånd ventet analytikerne inntekter på 24,46 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.

Resultatet per aksje endte på 0,91 dollar per aksje, mot 0,76 dollar per aksje i andre kvartal i fjor. Det var ventet at resultatet ville lande på 0,71 dollar per aksje.

Teslas bruttomargin endte på 18,2 prosent, som var noe lavere enn forventede 18,7 prosent, ifølge Bloomberg.

Driftsmarginen kom inn på 9,6 prosent, ned fra 14,6 prosent i andre kvartal i 2022. Det er samtidig den laveste driftsmarginen de siste fem kvartalene, ifølge CNBC.

De lavere marginene er et resultat av blant annet reduserte gjennomsnittlige salgspriser på bilene de har solgt og kostnadene ved økt produksjon av battericeller de har designet, ifølge Tesla selv.

Nettoinntekten var på 2,7 milliarder dollar i andre kvartal, en oppgang på 20 prosent fra drøye 2,25 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Tesla-aksjen falt 0,71 prosent på Wall Street onsdag. I etterhandelen stiger aksjen forsiktige 0,55 prosent rundt klokken 22.50 norsk tid.

Rekordhøy produksjon

I begynnelsen av juli meldte Tesla om rekordhøy produksjon av biler i andre kvartal.

Elbilprodusenten leverte 466.140 nye biler i perioden april, mai og juni. Det var mer enn analytikernes forventninger på 422.875 biler og en økning fra 422.875 biler i første kvartal.

Det var samtidig femte kvartal på rad at Tesla produserte flere biler enn de leverte til kundene, ifølge CNBC.

I første kvartal i år leverte produsenten 422.875 biler verden over.

Selskapet har et mål om en produksjonsvekst på 31 prosent i år, mens Elon Musk har antydet at en vekst på nærmere 50 prosent er mulig, skriver Wall Street Journal.

Priskutt og aksjehopp

Selskapet kuttet prisene på bilene sine i det amerikanske markedet en rekke ganger tidligere i år, for å sikre høy nok etterspørsel i USA. De har siden tatt en u-sving og satt prisene opp igjen.

Den raskt stigende inflasjonen og høyere renter driver prisene på biler opp, og har skapt trøbbel for bilindustrien.

Tesla-aksjen har mer enn doblet seg i verdi siden nyttår, etter å ha startet 2023 med nedgang på grunn av nervøsitet om hvorvidt etterspørselen etter bilene var avtagende, skriver Wall Street Journal.

Det var også usikkerheter rundt hvordan administrerende direktør Elon Musk sitt fokus på bilprodusenten ville være etter at han i fjor høst kjøpte Twitter.

Aksjen har hoppet den siste tiden, ettersom investorer flokker seg til AI AIKunstig intelligens-relaterte aksjer, skriver Bloomberg. Selskapet kunngjorde dessuten søndag at de har bygget sin første cybertruck, etter to år med forsinkelser.

Siden nyttår har Tesla-aksjen steget rundt 170 prosent.

I årets første kvartal omsatte elbilgiganten for 23,32 milliarder dollar, og fikk et driftsresultat på 4,26 milliarder dollar.