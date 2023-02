Kraftig hopp i DNBs renteinntekter – vil dele ut 19 milliarder i utbytte

Storbanken dro inn over 14 milliarder i renteinntekter i fjerde kvartal, det meste noensinne.

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

DNB legger frem resultatene for fjerde kvartal torsdag.

Kvartalsrapporten viser at DNB økte resultatet etter skatt til 9,9 milliarder kroner fra 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor.

Netto renteinntekter økte til rekordhøye 14,1 milliarder kroner fra 10,3 milliarder i samme periode i fjor.

Analytikerne hadde ventet at DNB ville legge frem et resultat etter skatt på 8,7 milliarder kroner, mens de ventet netto renteinntekter på 13,4 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

DNB og andre banker tjener mer når rentene stiger. Og bankene har satt utlånsrentene raskt opp i takt med Norges Banks rentehevinger.

Det siste året har Norges Bank satt opp styringsrenten fra 0,5 prosent til 2,75 prosent, og anslo nylig at boliglånsrenten vil stige til 4,3 prosent i løpet av året.

Vil dele ut utbytte på 19 mrd.

DNB forklarer resultathoppet med høy aktivitet i norsk økonomi, stigende renter, utlånsvekst pluss en skattereduksjon på 1,28 milliarder kroner etter nedleggelsen av et datterselskap i Asia.

DNB melder om en samlet utlånsvekst på 220 milliarder kroner, tilsvarende 12,3 prosent, i løpet av 2022.

– Vi ser tilbake på et helt ekstraordinært år med gjenåpning, geopolitisk uro og uvanlig høy prisvekst, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i en pressemelding.

Store overskudd gir utbytter til eierne. Etter «gode resultater på alle områder av banken» vil styret foreslå et utbytte på 12,5 per aksje i utbytte til aksjonærene.

Det tilsvarer et samlet beløp på rundt 19 milliarder kroner. Banken varsler også at den vil starte et program for tilbakekjøp av aksjer tilbakekjøp av aksjerTilbakekjøp av aksjer er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne, i tillegg til utbytte., som tilsvarer inntil 0,5 prosent av aksjene.

Største aksjonær er staten, som sitter på 34 prosent av aksjene gjennom Nærings- og fiskeridepartementet, etterfulgt av Sparebankstiftelsen DNB med 8,4 prosent av aksjene.

Dermed ligger det an til en utbetaling på rundt 6,5 milliarder kroner til staten.

DNB setter av 674 millioner kroner til tap på utlån. Bankens utlån har vært lave gjennom 2022. I pandemiåret 2020 satt DNB til side milliarder til utlånstap, men deretter har avsetningene falt kraftig.

Resultathopp for meglerhus

Også DNB Markets, meglerhuset til DNB, melder om sterke tall.

Her landet resultatet før skatt på 1,2 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1 milliard i tilsvarende periode året før.

Samtidig økte de samlede inntektene til 2,3 milliarder kroner fra 2 milliarder.

DNB Markets får provisjonsinntekter når meglerhuset tilrettelegger for transaksjoner i kapitalmarkedet, som for eksempel ved børsnoteringer eller ved oppkjøp og sammenslåinger.

Meglerhuset handler også med rentepapirer, valuta og råvarer.

På det meste har meglerhuset dratt inn halvannen milliard kroner i kvartalet til storbanken.