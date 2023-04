Fjordkraft kutter i antall ansatte

Strømselskapet jobber med kostnadskutt, bekrefter kommunikasjonsdirektør til TV 2.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Kostnadskutt påvirker bemanningen hos strømselskapet Fjordkraft.

– Vi holder på å gjennomføre et program for kostnadskutt, som omfatter alle typer kostnader. Det betyr at noe av kostnadskuttene også kommer til å påvirke bemanning, skriver kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft i en SMS til TV-kanalen.

Ifølge Tjomsland har selskapet hatt et allmøte med de ansatte for å orientere om dette, men hun ønsker ikke å si noe om hvor mange ansatte det er snakk om, utover at det omfatter «en relativ liten andel».

– Frivillige sluttpakker vil bli tilbudt, sier hun til TV2.

Gikk på strømprissmell

I februar la Elmera Group, som eier Fjordkraft, frem sine kvartalsresultater.

Selskapets resultat i fjerde kvartal endte på minus 44,4 millioner kroner. Det utgjorde en kraftig forverring, fra et overskudd på 32,5 millioner kroner i samme periode året før.

Store svingninger i strømprisene de siste månedene av 2022 skal ha gitt negative effekter på konsernets sikringsavtaler, i tillegg til at mange kunder byttet til spotprisavtaler.

Elmera-aksjen har sunket kraftig på børs siden toppunktet i september 2020.

Tirsdag er aksjen opp 0,5 prosent på Oslo Børs, og handles til en pris på 17,3 kroner.