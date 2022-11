Flyr stiger på Børsen

Flyr-aksjen hopper på børsen etter forslag til redningsaksjon.

Oslo Børs åpner med oppgang onsdag og rundt et kvarter ut i handelsdagen er Hovedindeksen opp 0,25 prosent. Ved ti-tiden har Hovedindeksen snudd ned 0,13 prosent.

Flyr-aksjen stiger rundt 20 prosent ved børsåpning. Aksjekursen er 0,09 kroner og selskapets markedsverdi er nå nede på 50 millioner kroner.

Rundt klokken halv ti er aksjen opp mer enn 70 prosent, før det igjen demper seg til rundt 30 prosent. Det er omsatt aksjer for nærmere for ni millioner kroner.

Flyselskapet Flyr er inne i noen svært spennende døgn, og i går ble det kjent at de ikke kom i mål med å hente 430 millioner gjennom en emisjon.

Vil hente 700 millioner

Nå går Flyr inn for et alternativt forslag for å kunne finansiere selskapet.

Selskapet fikk et tilbud om en alternativ transaksjon fra det selskapet skriver er «både eksisterende og nye profesjonelle investorer».

Tilbudet kom fra storinvestor Jan Petter Sissener og hans fond Sissener Canopus, som altså da er den eksisterende investoren, og en ny aktør til.

Flyr vil nå hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep.

En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom enr rettet emisjon. Tegningskursen er igjen satt til 0,01 kroner.

En påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reparasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner.

Mowi deler ut 880 millioner

Laksekjempen leverer rekordhøye inntekter og vil dele ut 880 millioner kroner i utbytte til aksjonærene. Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport, publisert onsdag.

Kvartalsrapporten viser et operasjonelt driftsresultat på 240 millioner euro, opp fra 131 millioner euro i samme periode året før.

Driftsinntektene steg samtidig til rekordhøye 1,26 milliarder euro fra 1,03 milliarder euro, mens resultatet etter skatt økte til 75 millioner euro fra 23 millioner euro.