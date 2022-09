Børsfall fra start

Etter årets verste dag på Wall Street i går som følge av amerikanske inflasjonstall tirsdag, åpner Oslo Børs med røde tall i dag.

Oslo Børs er inne i måneden som historisk er den svakeste i aksjemarkedet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Hovedindeksen på Oslo Børs peker ned 1,1 prosent like etter åpning.

– Inflasjonstallene som kom i går gjør renteøkning mer sannsynlig. Børsene har allerede reagert. Det kommer sikkert til å forplante seg i Europa i dag, sa forvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, Kristian Tunaal til E24 før børsåpning.

Alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street hadde årets verste dag tirsdag, etter at den amerikanske prisveksten dempet seg mindre enn ventet. Forvalteren ventet derfor at Oslo Børs ville følge etter.

– Jeg vil anta at det åpner ned. Alt annet enn en åpning i minus vil være meget overraskende, sa Tunaal.

Les på E24+ Hva er egentlig forskjellen på verdi-, vekst- og kvalitetsaksjer?

Inflasjonen i USA i august endte på 8,3 prosent, ned fra 8,5 prosent i juli. På forhånd ventet analytikerne at prisveksten skulle dempe seg til 8,0 prosent. Kjerneinflasjonen, som ser bort ifra mat- og energipriser, kom også inn høyere enn ventet med en prisvekst på 6,3 prosent.

– Det store spørsmålet er hvor lenge inflasjonen biter seg fast, fremhevet Tunaal.

Børsene i Asia og Stillehavsregionen reagerte også negativt på nyhetene fra gårsdagen, og falt markant i morgentimene onsdag.

Les også Sjeføkonom etter amerikanske inflasjonstall: – Det er lenge til Fed kan slappe av

Venter ny trippel renteheving

Skyhøy inflasjon og rentefrykt har preget markedene sterkt i 2022.

Neste uke skal USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), igjen sette styringsrenten - med mål om å dempe inflasjonen.

– Folk spekulerer nå i en kvadrupel renteheving. Det kan fort være at sentralbanken leverer det neste uke. Nå er det ekstrem sensitivitet for rentebevegelser og inflasjonstall, som påvirker alle markeder, sa leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, tirsdag.

Rentehevinger på mer enn 0,25 prosentpoeng omtales ofte som dobbel, trippel eller kvadrupel fordi det har vært mest vanlig å heve renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

Den brede forventningen i markedet har vært at det kommer en ny renteheving på 0,75 prosent, den tredje såkalt triple rentehevingen på rad. Enkelte åpner nå også for at det kan komme en renteheving på ett helt prosentpoeng, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

– Folk spekulerer nå i en kvadrupel renteheving. Det kan fort være at sentralbanken leverer det neste uke. Nå er det ekstrem sensitivitet for rentebevegelser og inflasjonstall, som påvirker alle markeder, sier Olav Chen.

Da har den brede forventningen i markedet vært at det kommer en ny renteheving på 0,75 prosent, den tredje såkalt triple rentehevingen på rad. Enkelte åpner nå også for at det kan komme en renteheving på ett helt prosentpoeng, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Les på E24+ Dette grepet vurderer fondseksperten nå

Svingte i går

Det ble en svingete avslutning på handelsdagen på Oslo Børs tirsdag. Etter å ha ligget i pluss tidligere på dagen, fikk Børsen seg en knekk nedover etter at inflasjonsfasiten fra USA kom ved 14.30-tiden.

Inn mot stenging ble likevel en god del av det tapte hentet inn igjen, og Hovedindeksen endte til slutt dagen ned 0,17 prosent.

Oljeprisen fikk også en liten knekk etter at inflasjonstallene ble kjent. I skrivende stund omsettes et fat nordsjøolje for 92,6 dollar fatet, litt høyere enn da børsen stengte i går ettermiddag, og en nedgang på 0,86 prosent siden midnatt.