Borr Drilling svarer etter lekkasje: – Svært sikre på å gjennomføre plan

Aksjekursen til Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling faller på Oslo Børs, til tross for at selskapet melder at de er sikre på å gjennomføre redningsplan.

Tor Olav Trøim Vis mer byoutline Frode Hansen

Eivind Bøe

Infront TDN Direkt

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Investor Tor Olav Trøims kriserammede riggselskap Borr Drilling kommenterer en dokumentlekkasje like før handelen åpner på Oslo Børs onsdag formiddag.

Borr Drilling viser til en artikkel opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv i dag, som refererer til en potensiell alternativ plan diskutert av to kreditorer.

– Styret og ledelsen er svært sikre på at selskapet kan gjennomføre plan for likviditetsforbedring og kapitalforhøyelse som annonsert i en pressemelding den 24. desember 2020. Selskapet jobber tett og konstruktivt med alle långivere for å oppnå best mulig løsning for alle interessenter, skriver selskapet.

Aksjefall

Julaften kom Borr Drilling med en melding om at de har «betydelig støtte» fra kreditorene for en redningspakke som skal styrke likviditeten i selskapet med 925 millioner dollar – eller åtte milliarder kroner.

Men en forutsetning for at den planen skal få støtten som trengs, er at selskapet må hente inn nye 40 millioner dollar i frisk kapital, ifølge meldingen. Det tilsvarer 345 millioner kroner. Borr Drilling meldte at de har fått «sterke indikasjoner» om at de største aksjonærene stiller seg bak kapitalinnhentingen.

Aksjekursen til Borr Drilling faller nye 9,5 prosent i åpningen på Oslo Børs onsdag formiddag. Børsverdien til selskapet er imidlertid nesten helt utradert, og aksjen er ned 89 prosent det siste året.

Hemmelige DNB-planer

Ifølge artikkelen i DN kan det gå mot slutten for det nære forholdet mellom Trøim og DNB i riggselskapet Borr Drilling.

I et konfidensielt dokument fra DNB som avisen har tilgang til, fremgår det at banken i forrige uke la frem en alternativ plan som kan iverksettes dersom Borr ikke lykkes å få på plass en restruktureringsavtale med sine kreditorer nå.

Den såkalte backup-planen – med kodenavnet «Project Eleven» – innebærer i korte trekk at bankene og Hayfin, som spesialiserer seg på gjeldsinvesteringer, overtar selskapet, deler det opp og kvitter seg med det, ifølge avisen.

DNB ønsker ikke å kommentere saken, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen.

Analytiker: – Spesielt

– Det er spesielt at et slikt dokument lekker, men det er kanskje ikke unaturlig at kreditorene har en plan B, gitt gjeldsnivå og med historikken til selskapet, sier rigganalytiker Kim André Uggedal i SEB på telefon med E24.

Redningsplan A, som krever at Borr Drilling henter 40 millioner dollar i friske penger, har frist ved utgangen av januar.

Uggedal viser til at Borr Drilling i flere runder har hentet relativt lite penger mot å få utsatt avdrag og gjeldsbetalinger. I den siste runden skal de også skyve på en del rentebetalinger. Det er forslaget som ligger der og som har støtte fra dagens kreditorer.

Borr har sagt at de har fått indikasjoner på støtte fra hovedaksjonærer.

– Jeg tenker fortsatt at det er mulig å hente ny egenkapital, men alt har en pris. Olje- og riggaksjer har et godt momentum om dagen, så det burde være mulig med støtte fra eksisterende aksjonærer. Alternativet er 0, sier Uggedal.

Kriserammet

Borr Drilling, som ble startet opp av investoren Tor Olav Trøim, er som andre riggselskaper rammet av oljenedturen og har tatt krisegrep for å kunne håndtere den tyngende gjelden.

– Borr Drilling er veldig takknemlige for støtten som er gitt av alle de sikrede kreditorene og verftene for å styrke det finansielle fotfestet til selskapet. Vi ser på dette som et vitnesbyrd om kvaliteten på våre folk, eiendeler og virksomheten som igjen leverer verdi til kundene våre, sa Borr Drilling-sjef Patrick Schorn i meldingen julaften.

Selskapet har tidligere hentet mer finansiering i september, etter at det fikk på plass en redningspakke i sommer.