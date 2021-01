Dette er krigen om Gamestop-aksjen

En famlet storhet, rike amerikanere og et ellevilt nettforum har vært ingrediensene i ukens største snakkis i finansverden. Her prøver vi å samle trådene for deg.

Publisert: Publisert: I går 21:23

For å forstå reisen Gamestop har vært gjennom siden nyttår må vi ta turen nesten to år tilbake i tid.

Da blir aksjen til spillforhandleren hauset opp av en bruker på Reddit-forumet WallStreetBets. Det neste året skal han ikke gi seg, men kommer stadig med ulike beskjeder.

De siste årene har Gamestop hatt problemer. Kjeden har vært nødt til å stenge mange butikker, blant annet i Norge.

Derfor var det ikke mange som hadde troen på selskapet. Dette har ført til at profesjonelle aktører, gjerne hedgefond, har inngått veddemål om at aksjen skulle falle.

For på samme måte som man kan tjene penger på at aksjer stiger, er det mulig å tjene penger når aksjer faller. Dette kalles shortsalg, og innebærer at man selger en aksje man ikke har. Faller aksjen da i verdi blir investoren sittende igjen med differansen mellom salgskursen og kjøpskursen når aksjen blir kjøpt tilbake. Stiger derimot aksjen begynner man å tape penger. Jo mer aksjen stiger, jo større blir tapet.

Steg gjennom høsten

31. august i fjor kommer det første virkelige tegnet på at noe er i gjerdet. Da kjøper Ryan Cohen, medgründeren av netthandelsbutikken Chewy som selger mat til kjæledyr, rundt fem prosent av aksjene i Gamestop. I desember kjøpte han mer, og eier nå rundt 13 prosent, ifølge CNBC.

Samme dag stiger aksjen 24 prosent. Men dette er bare starten, for utover høsten fortsetter oppgangen jevnt og trutt.

Rundt nyttår har aksjen steget mye, og stadig flere profesjonelle investorer ser sitt snitt i å øke shortposisjonene sine. Nyheter om dette deles og diskuteres flittig i WallStreetBets på Reddit.

Analysen som satte fyr på internett

Men så kommer det som virkelig treffer en nerve på forumet:

19. januar kommer en analyse fra shortselgeren Andrew Left og hans Citron Research, som mener at aksjen skal falle fra 35 til 20 dollar. Aksjen stiger fire nye dollar denne dagen, og den stormen som kommer nå har ingen sett komme.

Citron må dagen etterpå avlyse et webinar fordi «for mange har forsøkt å hacke» selskapets Twitter-konto, ifølge Bloomberg.

Nå begynner den virkelige oppgangen i Gamestop-aksjen. Fra den ene dagen til den andre er oppgangen på det meste 134 prosent onsdag 27. september.

Med hele verden som vitner kaster nå «alle» seg inn i diskusjonen. Handelsplassen Robinhood får massiv kritikk for å stenge muligheten til å kjøpe aksjer i Gamestop og en rekke andre selskaper som også har steget mye av samme årsak. Amerikanske politikere og Det hvite hus følger situasjonen. Det samme gjør tilsynsmyndighetene.

Fredag kveld er Gamestop-aksjen opp rundt 1.600 prosent fra nyttår. Hvor veien nå går videre vet ingen.

