Aksjeforumene som gir den beste innsikten

Hva får man igjen for å følge et aksjeforum på nett? Og hvordan skiller man de som har peiling fra dem som bare synser? Her er ekspertenes råd til hvilke aksjeforum du bør følge – og hvor du burde trå forsiktig.

Investor og daglig leder i Nordic Padel, Tom Hauglund, er blant ekspertene som peker på de positive og negative erfaringene blant aksjeforumene. Vis mer byoutline Nordnet