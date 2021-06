Miljødirektoratet varsler Norwegian om overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner

Norwegian har ikke levert klimakvotene sine for 2020. Nå varsler Miljødirektoratet et gigantgebyr til flyselskapet, som nylig betalte toppsjefene millionbonuser.

Norwegians nye konsernsjef Geir Karlsen kan bli nødt til å betale hundrevis av millioner i klimagebyr. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

Miljødirektoratet har sendt et varsel til flyselskapet Norwegian om at de kan komme til å ilegge selskapet et gebyr på 400 millioner kroner.

Det forteller Miljødirektoratet til E24.

Det er fordi Norwegian er kvotepliktig for sine utslipp i 2020, og at Norwegian ikke har overholdt kvoteforpliktelsene, ifølge direktoratet. Utslippene i 2020 utgjorde nesten 390.000 tonn Co2-ekvivalenter, viser et brev sendt fra Miljødirektoratet til Norwegian.

Direktoratet mener at kvoteforpliktelsene gjelder, uavhengig av at Norwegian har vært i restrukturering.

– Miljødirektoratets syn er at plikten for Norwegian til å levere inn klimakvoter for sine utslipp i 2020 består fullt ut, og at den ikke kan reduseres til et dividendekrav gjennom en nasjonal rekonstruksjonsprosess, skriver Einar Knudsen i klimakvoteseksjonen i Miljødirektoratet, til E24.

To uker svarfrist

Kvotene for 2020 har ikke blitt levert innen fristen, og tirsdag i forrige uke sendte Miljødirektoratet derfor Norwegian et forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr på 399,7 millioner kroner.

– Selskapet har levert inn 15.039 kvoter. Norwegian skulle levert ytterligere 372.818 kvoter for å dekke de verifiserte utslippene i 2020. Fristen utløp 30 april, som er felles frist for alle kvotepliktige virksomheter i hele EU/EØS, skriver Knudsen.

– Dette er ikke penger selskapet skylder oss eller statskassen, men kvoter de er pliktige til å levere til EU-systemets felles sentrale kvote-oppgjørskonto.

Norwegian har mulighet til å uttale seg om gebyret, før det blir endelig avgjort om gebyret må betales eller ikke. Fristen til å uttale seg er 6.juli.

– Vi vil vurdere eventuelle kommentarer fra selskapet etter sommerferien, skriver Knudsen i Miljødirektoratet til E24.

Dersom gebyret blir vedtatt vil Norwegian ha 14 dager på seg til å betale regningen.

Miljødirektoratet er EU/EØS’ forvalter av kvotesystemet i Norge. Norwegian får etter reglene årlig tildelt en del gratiskvoter fra EU. Men kvotene de fikk delt ut i 2020, ble brukt til deloppgjør for utslipp i 2019.

Miljødirektoratet skriver i sitt brev til Norwegian at de allerede i slutten av april minnet om oppgjørsfristen og konsekvensene for overtredelse. Dette var før det ble avgjort å betale ut store bonuser til ledelsen i Norwegian.

Bonusutbetalinger under lupen

De siste dagene har det vakt oppsikt at Norwegian ga ledelsen flere titalls millioner i bonuser, like etter at flyselskapet forlot konkursbeskyttelsen i slutten av mai. Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, og Jacob Schram, som fikk sparken i starten av uken, fikk 11 millioner hver.

Bonusene ble vedtatt av det gamle styret i Norwegian.

Samtidig som ledelsen har fått bonuser, har Norwegian hatt kvoteforpliktelser de ikke gjort opp for.

– Dersom Norwegian ikke har kvoter må disse kjøpes. Kvotene kjøpes i det europeiske kvotemarkedet og antallet kvoter de skal levere har en pris i markedet i dag som tilsvarer om lag 200 millioner kroner.

Dersom Norwegian må kjøpe kvoter for 200 millioner kroner, og betale gebyr på 400 millioner kroner, vil prislappen på klimakvotene bli hele 600 millioner kroner om gebyret blir vedtatt. E24/Aftenposten har tidligere omtalt at flyselskapet kan bli ilagt gebyr for ikke å ha levert klimakvoter.

– Hva mener Miljødirektoratet om at ledelsen i Norwegian fikk et tosifret antall millioner kroner i bonusutbetaling i slutten av mai?

– Det har vi ingen kommentar til, skriver Knutsen i Miljødirektoratet.

Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, sier dette til E24:

– Dette relaterer seg til kvoter fra tiden før Norwegian gikk inn i konkursbeskyttelse. Dagens situasjonen er et resultat av rekonstruksjonen som selskapet har vært igjennom.

– Vi har ikke annet å si enn at vi har mottatt brevet, og vil behandle det i løpet av den nærmeste tiden.