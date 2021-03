Norwegian legger frem endelig redningsplan: 34.000 kunder får ikke full erstatning

Aksjonærene sitter igjen med litt mindre, og kreditorene litt mer, i Norwegians endelige redningsplan. De kundene som ennå ikke har fått igjen pengene sine, kan ikke regne med full erstatning fra flyselskapet.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken kom det frem at emisjonskursen blir rundt 8,23 kroner. Det er feil og saken er korrigert.

Nesten fire måneder etter at Norwegian ble satt under irsk konkursbeskyttelse er selskapet og den irske rekonstruktøren nå klare med det som skal være den endelige redningsplanen til selskapet.

Denne skal nå ut til avstemming hos de ulike kreditorene, noe som er beregnet å ta en ukes tid. Det skal avholdes kreditormøter og ekstraordinær generalforsamling 18. mars.

Får man nok støtte kan domstolen i Irland godkjenne planen og den andre restruktureringen i Norwegian på under ett år kan dermed gjennomføres.

Norwegian har også søkt og fått innvilget konkursbeskyttelse i Norge, og man regner med at denne prosessen vil gjennomføres tett etter den irske.

Hvis de får ja, regner Norwegian med at de kan innhente ny kapital i løpet av april og at selskapet deretter kan forlate konkursbeskyttelsen i mai – og gjenoppstå som «nye» Norwegian.

Planen er avhengig av at Norwegian får inn «minst» 4,5 milliarder i ny kapital: Fordelt mellom 400 millioner i en emisjon mot dagens aksjonærer, inntil 1,875 milliarder i hybridkapital og rundt 2,2 milliarder i en rettet emisjon mot nye investorer.

Ifølge Norwegian har eksisterende kreditorer «uttrykt interesse» for å delta med 1,8 milliarder av de 4,5 milliardene. Staten har varslet at man stiller med 1,5 av de 1,8 milliardene.

Norwegian-aksjen startet opp 1,5 prosent torsdag, men falt fort tilbake. Klokken 09:25 var aksjen ned 0,73 prosent il 54,20 kroner.

«Nye» Norwegian skal etter planen ha 53 Boeing 737 NG-fly, en samlet gjeld som er redusert til 20 milliarder og kun drive med kortdistanseflyginger med fokus på Norge og Norden, samt populære ruter til Europa.

Siden mai har det pågått et intenst arbeid for å få leasingselskaper, banker og andre kreditorer med på de ulike grepene som ledelsen mener må til for å redde selskapet.

Norwegian har fått til en rekke avtaler med de fleste kreditorene, men måtte gå til retten for å bli kvitt de siste 36 flyene – noe dommeren i Irland godkjente.

Norwegian hadde ved inngangen til 2020 tatt en rekke grep og var på vei til å levere sitt beste år på lenge. Så kom coronapandemien og sendte selskapet ut i den største krisen noensinne.

– Vi håper at den irske retten skal ta endelig stilling til planen i løpet av de neste par ukene. Etter godkjennelse der skal planen behandles i den norske rekonstruksjonen. Dersom alt går som vi ønsker, vil vi kunne gjennomføre kapitalinnhentingen i løpet av mai, sier Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian, i en pressemelding.

Vil ikke kunne betale full kundeerstatning

Som en del av redningsplanen varsler Norwegian også at de kundene som fortsatt ikke har fått igjen alle pengene sine, heller ikke kan regne med det.

Etter at Norwegian gikk inn i konkursbeskyttelse i Norge og Irland har ikke selskapet hatt lov til å utbetale billettrefusjoner for kansellerte reiser som ble bestilt før 18. november.

Norwegian har nemlig måttet behandle kundene på lik linje med andre usikrede kreditorer, i henhold til lovverket.

– Fra selskapets side har vi ønsket å refundere de siste kundene fullstendig, og vi beklager at det ikke blir mulig, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Ifølge dokumentene er det snakk om 34.000 kunder med krav. At tallet ikke er enda større skyldes at de fleste skal ha fått refundert billettene sine før 18. november.

Ifølge Norwegian gjenstår rundt to prosent av refusjonskravene fra før 18. november. I Norge skal det ikke være snakk om mer enn 0,4 prosent av kravene.

«Til tross for diskusjoner med både den irske Examiner og den norske rekonstruktøren, har det dessverre vist seg umulig å refundere gjenstående kundekrav fullt ut på grunn av grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsprosesser», skriver Norwegian.

De kundene som har bestilt reiser via kredittkort kan søke erstatning hos kortselskapet eller banken som har utstedt kortet.

Kreditorene bytter gjeld til aksjer

For å få redusert gjelden og få inn nye penger skal Norwegian både konvertere gjeld om til aksjer.

Det skjer til en kurs på 8,23 kroner, ifølge dokumentene. Til sammenligning handles Norwegian-aksjen for rundt 54 kroner torsdag formiddag.

Det skal også selges nye aksjer for å få inn penger. Prisen på disse vil trolig ligge noe lavere en konverteringskursen.

Konverteringen og emisjonene vil føre til at det kommer inn hele 879,3 millioner nye aksjer. Fra før er det 40,2 millioner aksjer, slik at det totale antallet aksjer vil ende på 919,5 millioner aksjer.

Dermed blir de eksisterende eierne kraftig utvannet. De får redusert eierandelen sin redusert fra 100 til 4,6 prosent, mens kreditorene blir sittende med 25,4 prosent av eierskapet i det «nye» Norwegian

Det er noe mindre til aksjonærene og noe mer til kreditorene, enn den opprinnelige planen. Tidligere var det indikert at aksjonærene ville bli sittende igjen med rundt 5,0 prosent og kreditorene rundt 25 prosent.

– Etter at den foreløpige planen ble lagt frem for kreditorene den 14. januar, har vi hatt mange gode, men krevende forhandlinger med kreditorer. Nå er vi kommet frem til en plan som rekonstruktørene i Irland og Norge mener er en god løsning for selskapets kreditorer og eiere. Vi ser på dette som en viktig milepæl i prosessen med å sikre fremtiden for Norwegian, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.