H&M-konflikten eskalerer i Asia

Kleskjeden skal ha fått beskjed om å endre et «problematisk» kart på nettsidene deres.

Statskontrollerte medier i Kina startet tidligere i vår en kampanje mot H&M og flere andre profilerte selskaper. Der oppfordret de kinesere til å boikotte selskapene. Bakgrunnen er kritikken selskapene har kommet med mot Kinas folkemord av den muslimske uigur-minoriteten i Xinjiang-regionen.

H&M skal blant annet ha nektet å kjøpe bomull fra Xinjiang, siden selskapet ikke kunne være sikker på at bomullen ikke ble høstet ved hjelp av tvangsarbeid.

I forbindelse med H&Ms siste kvartalsrapport skrev kleskjeden at de gjør alt de kan for å håndtere de «pågående utfordringene» og stake ut veien videre.

– Vi er dedikert til å gjenvinne tilliten til kunder, kolleger og forretningspartnere i Kina, skriver H&M i en oppdatering.

Nå rapporterer flere medier at konflikten har fått en ny dimensjon.

Må endre grensene i Sør-Kina-havet

H&Ms hovedkvarter i Shanghai skal ha blitt kalt inn på teppet av byens cybersikkerhetsadministrasjonen-avdeling, ifølge Wall Street Journal.

Grunnen skal være et kart på den svenske kleskjeden nettside som kinesiske myndigheter oppfattet «problematisk».

Grensene i havet mellom Vietnam, Kina, Filippinene og Malaysia er omstridt. Vis mer byoutline Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Det er ikke klart hvilket kart det siktes til, men medier som South China Morning Post peker på grenser trukket i Sør-Kina-havet. Her kappes Kina, Vietnam, Filippinene og andre om hvor grensene ligger.

Kina holder fast ved at deres «nistiplede linje» skal legge grunnlaget for grensene, selv om grunnlaget for denne delvis har blitt avvist i internasjonal rett.

Møter sterke reaksjoner

H&M skal likevel ha godt med på å endre nettsidene, ifølge cybersikkerhetsadministrasjonens avdeling i Shanghai.

Det setter sinnene i kok i Vietnam.

– Dumme H&M, hvordan våger dere! Hoang Sa og Truong Sa tilhører Vietnam. Kom dere ut av landet vårt, skriver en Twitter-bruker, ifølge South China Morning Post. Brukeren bruker de vietnamesiske navnene på øyene kjent som Spratly- og Paraceløyene på norsk.

– Øyene tilhører Vietnam ifølge internasjonal lov. H&M bryter nå med internasjonal lov i hele Asia, skriver an annen, ifølge Dagens Industri.

H&M har kun 12 butikker i Vietnam, men rundt 250 i Kina.

