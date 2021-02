Mowi betaler utbytte tross milliardfall i fjerde kvartal

Verdens største lakseoppdretter er i likhet med de andre lakseselskapene også sterkt preget av coronapandemien i fjerde kvartal. – Ekstremt krevende år, sier Mowi-sjefen.

LAKSEKJEMPEN Mowi, der John Fredriksen er hovedeier, leverer onsdag resultater for nok et coronapreget kvartal. Vis mer byoutline REUTERS/Ints Kalnins og Mowi

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den norske laksekjempen Mowi melder om et fall i det operasjonelle driftsresultatet til 49 millioner euro (501 millioner kroner) i fjerde kvartal, fra 166 millioner euro på samme tid i fjor.

«Pandemien påvirker fremdeles hjemmekonsumet i stor grad, og selv om salget i dagligvare er godt er den totale etterspørselen redusert med om lag 5 prosent. Vi har likevel sterk tro på de langsiktige markedsutsiktene for næringen», sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i børsmeldingen.

Coronapandemien har rammet lakseoppdretterne hardt, med lavere etterspørsel og prisfall, samt nye utfordringer innen logistikk og smittevern.

«Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle mine kolleger i Mowi for at de har klart å levere rekordvolumer i alle forretningsenheter i et ekstremt krevende år», sier Vindheim.

Selskapet foreslår et utbytte på 0,32 kroner per aksje eller totalt 165 millioner kroner.

Mowi annonserte i fjor vår det første utbyttekuttet på syv år i kjølvannet av coronakrisen. På forhånd var det heller ikke store forventninger til utbytte for fjerde kvartal. Ifølge TDN lød snittet blant analytikere på 0,1 krone per aksje, mens medianen var på null.

Mowi-sjef Ivan Vindheim. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Uendret mål for 2021

Mowi slaktet 127.000 tonn i kvartalet, som er ny rekord for selskapet. Dermed landet totalen for 2020 fjoråret på 440.000 tonn.

Prognosen for 2021 er uendret på 445.000 tonn.

Inntektene falt til 1.01 milliarder euro i fjerde kvartal fra 1,11 milliarder på samme tid i fjor. Det ga et nettoresultat på 48 millioner euro for perioden, ned fra 203 millioner i fjerde kvartal 2019.

Selskapet venter å investere rundt 265 millioner euro i 2021.

Mowi setter nå også i gang et nytt program for å kutte kostnader, med mål om årlige innsparinger på 25 millioner euro.

Mowi har en markedsverdi på nær 100 milliarder kroner, og er dermed det største oppdrettsselskapet på Oslo Børs. Milliardæren John Fredriksen er største eier i selskapet.

