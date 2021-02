WSJ: Amerikanske myndigheter undersøker mulig manipulasjon i Gamestop-oppgangen

Wall Street Journal siterer anonyme kilder på at amerikanske myndigheter skal ha bedt netthandelplattformen Robinhood gi fra seg informasjon i forbindelse med Gamestop.

Amerikanske myndigheter og tilsynsmyndigheter undersøker om den raske oppgangen i Gamestop-aksjen ble forsterket av markedsmanipulasjon, ifølge flere ikke navngitte kilder som Wall Street Journal siterer.

Justisdepartementets bedrageriseksjon og San Franciscos statsadvokat skal ha ønsket informasjon fra meglere og sosiale medier-selskaper som ble brukt som handelsplattformer da aksjen ble omsatt.

Avisen skriver at påtalemyndigheten skal ha formelt bedt om å få informasjon fra netthandelplattformen Robinhood, som mange enkeltinvestorer brukte for å handle Gamestop-aksjer og andre aksjer.

Ifølge en anonym kilde skal også utslagene i sølvprisen undersøkes.

I januar sendte private hobbyinvestorer sendte Gamestop-aksjen til himmels.

Aksjen hadde lenge hatt en svært høy shortinteresse, men da det på nyåret ble snakk om ytterligere shorting av aksjen tok hobbyinvestorer i amerikanske aksjeforum, spesielt på Reddit-forumet «WallStreetBets», affære.

Senator Elizabeth Warren, som lenge var med i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat før valget i 2020, har tidligere sagt at hun ønsket en. SEC-etterforskning. SEC er et amerikansk tilsyn som blant annet har ansvar for verdipapirhandelen.

Gamestop-aksjen økte fra omtrent 20 dollar til 483 dollar på to uker i januar. Den siste uken har aksjen falt 44 prosent til 49,6 dollar. Torsdag kveld er Gamestop-aksjen ned 4,34 prosent.

