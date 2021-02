Tidenes største tap for Equinor i 2020

Siden 2001 har Equinor gått med tap på bunnlinjen i tre enkeltår, 2015, 2016 og 2020. Fjorårets tap på 5,51 milliarder dollar er det verste av dem.

Anders Opedal legger frem kvartalstall for første gang etter han tok over som Equinor-sjef. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Equinor legger frem kvartalstall og foreløpige 2020-tall onsdag.

Fasiten for 2020 ble tidenes største tap på bunnlinjen (resultat etter skatt), etter coronakrise, etterspørselssvikt og oljeprisfall.

Equinors justerte tall er imidlertid fortsatt positive. Disse luker ut engangseffekter, og skal ifølge selskapet gi et bedre bilde av den underliggende driften enn bunnlinjen.

– Våre resultater er påvirket av markedsuro igjennom året, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal.

Tidenes tap i 2020

Ser man fjoråret under ett leverte Equinor et resultat etter skatt (bunnlinjen) på minus 5,5 milliarder dollar (om lag 46,5 milliarder kroner).

Det er det største tapet på bunnlinjen for Equinor så langt. Selskapet har bare gått i minus i tre enkeltår siden børsnoteringen i 2001.

Til sammenligning var resultatet etter skatt i 2015 på minus 5,2 milliarder dollar, og i 2016 tapte selskapet 2,92 milliarder dollar på bunnlinjen.

Equinors justerte resultat før skatt ble på 3,9 milliarder dollar for hele 2020, ned fra 13,48 milliarder dollar året før.

Omsetningen i fjor var på 45,75 milliarder dollar, fra 62,91 milliarder dollar året før.

Oljeprisene falt mye i kjølvannet av coronakrisen. Selskapet fikk i snitt 37,4 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon i fjor, ned fra 57,4 dollar fatet året før.

Les også Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene

Slik gikk det i fjerde kvartal

I fjerde kvartal leverer selskapet et justert resultat før skatt på 756 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 3,55 milliarder dollar i samme periode ett år før.

På forhånd hadde 23 analytikere i snitt ventet et justert resultat på 764 millioner dollar, ifølge tall Equinor selv har samlet inn.

Etter skatt er det justerte resultatet på minus 554 millioner dollar.

Bunnlinjen i minus i kvartalet

Omsetningen i fjerde kvartal var på 11,87 milliarder dollar, og resultatet etter skatt (bunnlinjen) var på minus 2,42 milliarder dollar. Dette er det svakeste kvartalet siden 2016.

I fjerde kvartal 2019 var omsetningen på 14,3 milliarder dollar og resultatet etter skatt på minus 236 millioner dollar.

Dette er den første kvartalsrapporten som legges frem etter at Anders Opedal etterfulgte Eldar Sætre som konsernsjef i Equinor.

Lavere produksjon og priser

Selskapet produserte 2,043 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal 2020. I samme kvartal året før produserte selskapet 2,198 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Equinor fikk 42,1 dollar fatet for sin norske produksjon og 41,3 dollar fatet for sin internasjonale produksjoni fjerde kvartal.

Ett år tidligere fikk Equinor i snitt 59,3 dollar fatet for sin norske og 52,8 dollar fatet for sin internasjonale oljeproduksjon.

Selskapet fikk 5,04 dollar per MMBtu for sitt europeiske gassalg i fjerde kvartal, mens det dro inn 5,31 dollar per MMBtu i samme kvartal året før.

Les også Ferske analytikerprognoser om Equinors resultater: Corona og Tanzania-tap gir historisk svake tall

Les også Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene

Publisert: Publisert: 10. februar 2021 06:45 Oppdatert: 10. februar 2021 07:33