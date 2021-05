Norwegian-aksjen faller kraftig: Handles uten emisjonsbillett

Norwegian er i sluttspurten i selskapets andre restrukturering under corona. Onsdag handles aksjen uten rettighet til å få delta i selskapets kommende kronerulling og kursen faller kraftig.

Illustrasjonsbilde Vis mer byoutline Bjørge, Stein

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres ...

Mange ventet spent på hva som ville skje onsdag morgen.

Tirsdag var nemlig siste dag der det å eie Norwegian-aksjen sikret deg en rettighet til å delta i den kommende emisjonen. Det skjedde ved at man mottar tre tegningsretter for hver to aksjer man eier.

Ettersom de nye Norwegian-aksjene som skal trykkes opp skal selges for 6,26 kroner, var det ventet at aksjekursen ville kunne falle onsdag – og det gjorde den.

Da Oslo Børs åpnet klokken 09:00 ble Børsens automatiske sikringer utløst på Norwegian-aksjen og handelen ble stanset før den kom i gang. Kursutslaget ble rett og slett for stort.

Klokken 09:10 gikk den første handelen for dagen gjennom. 17 aksjer ble solgt for 31 kroner – en nedgang på 44,6 prosent fra sluttkursen på 55,96 kroner tirsdag ettermiddag.

12 minutter senere handles aksjen til 30,90 kroner og Norwegian-aksjen er omsatt for 10 millioner kroner. Det plasserer aksjen på listen over Børsens mest omsatte aksjer fra start.

De aksjonærene som hadde aksjer per tirsdag, kan onsdag velge å selge aksjene sine og fortsatt motta tegningsrettene som sikrer dem muligheten til å delta i emisjonen.

Les på E24+ Dette er det eneste garantert gode rådet til deg som får tegningsretter i Norwegian

Aksjonærene får stille med 395 millioner av 6,0 milliarder

Etter at coronapandemien traff i fjor har Norwegian og luftfarten blitt sendt ut i næringens største krise i moderne historie.

Norwegian sikret seg frisk likviditet gjennom en restrukturering i fjor vår. Denne medførte at de eksisterende aksjonærene fikk sine eierandeler redusert gjennom utvanning og konvertering av gjeld.

I fjor høst søkte Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge for å gjennomføre en ny restrukturering.

Planen som nå er i ferd med å bli gjennomført går kort sagt ut på:

At flåten kuttes til 51 fly og at langdistansesatsingen legges ned

Gjelden reduseres kraftig

De eksisterende aksjonærene blir tilbudt å tegne seg for nye aksjer som skal gi selskapet inntil 395 millioner i frisk kapital

Det utstedes hybridkapital rettet mot den norske stat og kreditorer på totalt 1,875 milliarder

Nye investorer inviteres inn til å bidra med minst 3,73 milliarder

Totalt skal det ikke hentes inn mer enn seks milliarder kroner i frisk kapital

Blant de nye investorene finner vi kjente aktører som John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading, Sundt-familien, Folketrygdfondet, DNB Asset Management, Ludvig Lorentzen og partnere, og Nordea Investment Management.

Ifølge Norwegians nyest estimater blir disse og andre nye investorer sittende med en eierandel på 75,7 prosent av Norwegian.

De eksisterende aksoinærene blir sittende igjen med 3,7 prosent, mens kreditorene blir sittende igjen med 20,6 prosent.

Les også Fredriksen, folketrygden og Sundt er med når Norwegian vil hente 6 milliarder

Publisert: Publisert: 5. mai 2021 09:18 Oppdatert: 5. mai 2021 09:48