Bank Norwegian-sjefen går til svensk konkurrent

Etter fire år slutter Wollebekk for å starte i ny jobb hos den svenske konkurrenten Avida Finans.

Konsernsjef i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian, Tine Wollebekk. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bank Norwegian-sjefen Tine Wollebekk fratrer sin stilling etter fire år for å starte i ny jobb. Hun vil forbli i stillingen ut oppsigelsestiden som er på seks måneder, fremgår det av en melding mandag.

–Tine har i fire år ledet selskapet gjennom fortsatt vekst og etterlater seg en sterk Bank Norwegian med en ledende markedsposisjon og bransjens beste driftsplattform, samt sterk lønnsomhet og kapitalisering. Jeg vil takke Tine for hennes harde arbeid og ønsker henne alt godt i den nye stillingen, sier Klaus- Anders Nysteen, styreleder i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian.

I en melding like etter melder den svenske forbrukslånsbanken Avida Finans. Hun vil tiltre stillingen den 1. januar 2022.

Les på E24+ Tine Wollebekk i Bank Norwegian: – Det vil bli markante vinnere og tapere

Styret vil nå gå i gang med å lete etter hennes etterfølger.

– Jeg ser frem til å begynne i den nye stillingen, men vil virkelig savne alle mine fantastiske kolleger i Bank Norwegian. Vi har startet vår neste ekspansjonsreise i Europa, banken er utmerket posisjonert, og den neste konsernsjefen vil overta en sterk bank med et strålende team i en veldig spennende tid, sier konsernsjef Wollebekk.

Nordax-bud

Den svenske banken Nordax har intensjon om å legge inn et nytt bud på Norwegian Finans Holding, selskapet bak Bank Norwegian.

Det nye budet vil ligge på 100 kroner per aksje, mot 95 kroner per aksje i forrige bud, et bud som ikke ble anbefalt av styret i Norwegian Finans Holding. Økningen tilsvarer 1,87 milliarder kroner og verdsetter selskapet til 18,7 milliarder.

Samtidig inkluderte det gamle budet et utbytte på 5 kroner per aksje. Det utbetales denne uken. Dermed er det nye indikerte budet 10 kroner høyere enn det som ble varslet sist, skriver Norwegian Finans Holding i en børsmelding.

Det fremgår at Wollebekk vil «fortsette å støtte styret» under Nordax-prosessen.