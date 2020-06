Tina Bru tar grep etter USA-tap: Vil trappe opp oppfølgingen av Equinor

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil trappe opp regjeringens oppfølging av Equinors utenlandsvirksomhet, og innfører et ekstra møte med ledelsen. Det skjer etter at selskapet har meldt om store tap på USA-virksomheten.

TAR GREP: Olje- og energiminister Tina Bru (H) redegjør om Equinor-saken, som handler om store tap og en angivelig ukultur i USA-virksomheten. Vis mer Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 10. juni 2020 11:21 , Publisert: 10. juni 2020 10:36

– Jeg ser også et behov for å trappe opp regjeringens oppfølging av utenlandsvirksomheten til Equinor, ikke bare USA.

Det sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i Stortinget onsdag.

– Jeg vil innføre et nytt fast møte mellom selskapet og departementet etter fremleggingen av selskapets årsrapport. Formålet med et slikt møte skal være forberedelse til statsrådens eiermøte med konsernsjef og styreleder der årsrapporten gjennomgås, sier Bru.

Equinor har varslet en ekstern rapport om sin USA-virksomhet, hvor konsulentselskapet PwC er involvert. Rapporten skal være ferdig i oktober, og vil bli offentlig.

– Jeg imøteser denne rapporten og at det blir en bred og full gjennomgang av alt av relevans inkludert bakenforliggende årsaker, slik styreleder selv beskriver det, sier Bru.

Olje- og energiministeren sier Equinor-saken har flere ulike sider ved seg, men at utfordringene knyttet til internkontroll er alvorlige.

– Den siste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet, og det med rette, sier Bru.

– Tilliten har blitt svekket

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, Fremskrittspartiets Jon Georg Dale og Høyres Stefan Heggelund er blant dem som har gått opp på Stortinget for å debattere saken.

– Det er vanskelig å komme unna å bruke ordet «industriskandale», kommenterer Senterpartiets Geir Pollestad.

Det samme begrepet bruker Kari Elisabeth Kaski (SV), som mener saken fordrer at den sendes over til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Bru møtte styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor etter Dagens Næringslivs avsløring av ukultur og tap i USA-virksomheten. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

–Det er viktig at Stortinget selv kan gå inn i hvordan eieroppfølgingen er gjennomført de siste årene, men også lenger tilbake i tid, så lenge dette har pågått, sier Kaski.

Nevnte oljeskatten

Pollestad retter krass kritikk mot Equinors virksomhet i USA og sier at det «er ingen tvil om at tilliten har blitt svekket».

– Det virker som at Equinor, daværende Statoil, har glemt at de er og var et offshoreselskap.

Steinar Reiten (KrF) bruker den nylig fremforhandlede oljeskatten i et innlegg. Regjeringen ville at 10 prosent av oljeinvesteringene skulle slippe særskatt. Et stort flertall på Stortinget vil øke andelen til 24 prosent.

– I det perspektivet er det vanskelig å ikke nevne at vi i de siste ukene har forhandlet med næringen som frigir hundre milliarder i likviditet.

Les også Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

Bru sier i sluttanlegget at hun deler mye av kritikken som er fremsatt av stortingsrepresentantene under debatten.

– Uansett hvordan Stortinget velger å ta saken videre, så vil jeg selvsagt svare på de spørsmålene Stortinget og komiteen har i forbindelse med den videre prosessen, avslutter olje- og energiminister Tina Bru.

Les også Tidligere Statoil-sjef Helge Lund er taus om giganttapet i USA

USA-tap på rundt 200 milliarder

Diskusjonen om Equinors utenlandsvirksomhet kommer etter DNs omtale av Equinors utfordringer med å dokumentere tapene sine på rundt 200 milliarder kroner i USA etter en rekke oppkjøp i 2007 til 2011, og av at det avisen omtaler som en «løssluppen» forretningskultur.

Informasjonen om Equinors tap i USA på 20,4 milliarder dollar står oppgitt i en fotnote på side 288 i årsrapporten, under punktet «kontekstuell informasjon på konsernnivå». Ifølge konsernsjef Eldar Sætre har det «ikke vært noe hemmelighold» om dette.

Men selskapets største eier med 67 prosent av aksjene har et litt annet syn. Selv om summen sto i årsrapporten, har Bru opplyst om at departementet først ble kjent med omfanget «etter medienes omtale av tapet».

Les også Tajik om oljepakken – Nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten

Bru er også fornøyd med at Sætre på årets generalforsamling opplyste at selskapet heretter vil rapportere om USA-virksomheten separat. Dette har vært etterlyst i mange år av både analytikere og fagforeninger i norsk oljebransje.

Equinor kjøpte virksomheten i USA i en periode da oljeprisen var høy, og forventningene var at de skulle holde seg høye.

– Da dette prisbildet snudde i 2014, ble selskapet nødt å skrive ned verdien av disse eiendelene. Slike nedskrivninger kan reverseres dersom prisbildet snur i positiv retning, skrev Bru i et svar til Stortinget i mai.